SKM Park Outlets高雄草衙超過200家店鋪進駐，全年3折起，今年目標營收40億元、店舖更新15～20％。（SKM Park提供）

SKM Park的Coach為南部最大Outlets，去年業績破億元。（石智中攝）

歡慶SKM Park Outlets聯名卡上市，消費滿額送1000點，再加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券。（SKM Park提供）

新光三越旗下Outlets商場高雄「SKM Park」推出聯名卡，選擇與台新銀行合作，今（5日）正式發表「台新SKM Park Outlets聯名卡」，主推周末刷卡消費最高2%現金回饋、卡友享館內平日免費停車、指定餐飲與品牌9折起、鈴鹿賽道樂園每周五暢遊價41折399元 （原價980元）等，而現在不分新舊戶，使用台新SKM Park Outlets聯名卡，一卡通自動加值享10%回饋，每戶最高回饋300元。

SKM Park Outlets吳昕昌副董事長表示，SKM Park去年業績成長60％，接近30億元，既有會員約已達7萬5000人，今年目標再衝3萬張聯名卡卡友，業績挑戰40億元目標，也主要進行店鋪的更新，預計更新率15～20％。

SKM Park Outlets孫紹堃店長指出，今年也將以精品改裝為主力、持續引進更多新品牌，並主打全年折扣價，如Coach去年業績破億元，為全商場最高，Burberry於去年8月開幕後，每月也約有800萬元至900萬元的業績，運動休閒品牌表現也相當優秀，而12月剛開幕的日本二手店2ndSTREET，第1個禮拜業績就達200萬元；餐飲部分，藏壽司年營收可達9000萬元，其他如TGI FRIDAYS等表現都很突出。