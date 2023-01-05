在經濟部的推動下，屏東傳統店家透過數位轉型，也就是使用「雲工具」，不僅成功「抗疫」，也在後疫情時代做足準備迎接數位新商機。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

在經濟部的推動下，屏東傳統店家透過數位轉型，也就是使用「雲工具」，不僅成功「抗疫」，也在後疫情時代做足準備迎接數位新商機。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

疫情間，實體店家嚴重受創，經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會協助店家數位轉型，屏東141家品牌在台灣獨角獸創意有限公司的輔導下，透過「屏東O2O」計畫積極經營LINE生態系，並透過LINE熱點經營、爭取電商商機，藉此不僅成功撐過疫情來襲，也在後疫情時代做好準備瞄準數位商機。

台灣獨角獸創意有限公司指出，在經濟部的推動下，傳統店家透過數位轉型，也就是使用「雲工具」，不僅成功「抗疫」，也在後疫情時代做足準備迎接數位新商機，為此，屏東不少業者也無私交流，分享彼此如何透過雲工具導流、外送外帶、預約服務、線上銷售等。

經營「VOILA VOILA 花啦花啦」的宋翁豚，是來自法國的台灣女婿，擁有正統法國點心好手藝的他，在疫情爆發前夕來到台灣創業，他堅持每顆點心都要手作，但因知名度不夠、估算市場需求失準，往往造成食材浪費，而今他懂得藉由LINE熱點來推廣自己的可麗露，並提供消費者預訂服務，精確預估應生產的數量。

位於屏東市中正國小旁的「日安手作早午坊」老闆林容資則說，因應疫情，他提供紫米健康餐盒，深獲消費者喜愛，加上使用雲工具後，成功吸引許多首次消費者，同時他也會透過不定期的會員專屬優惠活動，提高會員黏著度，沒想到，雲工具也能進行會員經營，小兵立大功。

「胡仔妹蛋糕咖啡之家」的老闆胡志豪也有感而發地說，非常感謝經濟部中小企業處輔導，原本已被疫情逼到山窮水盡，且因店開在萬丹巷弄很難找，加上家中有慢飛天使，照顧孩子已筋疲力盡，根本無力克服行銷瓶頸，幸好輔導團隊手把手教學，現在透過電商系統整理訂單，不僅彌補疫情期間的嚴重損失，還因線上預購節省了訂單抄錯的困擾。