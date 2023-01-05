黃大煒為了演出練出４塊肌卻得包緊緊。（全民大劇團提供）

孫協志首次挑戰舞台劇，演出男主角毛延壽。（全民大劇團提供）

方宥心演出王昭君，服裝細緻甚至要穿到六件衣服。（全民大劇團提供）

孫協志、方宥心、黃大煒攜手合作全民大劇團全新古裝音樂劇《大畫昭君~觀落雁》，今（5）日曝光精緻古裝造型。方宥心飾演王昭君，公主裝必須穿上6層衣服加2件蓬裙，重達近10公斤，「前幾天寒流來，大家排練完卻是滿身汗，新娘禮服比起漢服真的好很多了！」為了撐起古裝，所有演員都努力重訓練核心。

但換裝也成了最大的挑戰，孫協志提到有次彩排，他歌都唱完了但方宥心還在後台換衣服，來不及出場，方宥心笑說：「每場觀眾都可以期待一下，哪一場是誰衣衫不整出場。」

飾演毛延壽的孫協志首次挑戰舞台劇，這回古裝造型繁複，他有許多上下階梯的橋段，因此花了很多時間排練，要如何展現衣服的優美又不影響演出。

他表示會答應接演是想要折磨自己，以前拍古裝劇可以重來，但舞台劇必須一起呵成，有狀況也只能臨場反應，對他來說是新的挑戰，可以跳脫舒適圈帶來更好的作品，也很感謝導演給很多空間讓他自由發揮。

黃大煒也是首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領—單于，一頭銀白色飄逸長髮，霸氣十足，但因腰帶勒得很緊，只能挺直腰桿無法放鬆，笑說：「感謝我平常只是一名歌手，做Rocker比演員簡單多了。」

但他忍不住抱怨，其他的匈奴角色都有露胸肌，他已經練了4塊肌準備要秀身材，卻得包緊緊。黃大煒先前因心臟不適入院，他說從住院到康復花了5個月，呼籲大家如果不舒服，一定要求助專業。

該劇原本預定於2022年五月首演，卻因疫情延期到今年一月，問及即將演出心情，孫協志笑說：「終於啊！這半年多的停擺時間，真的很痛苦，想忘又不能忘，但記又記不太得，還好大家回歸排練後，感覺馬上就回來了。」

編導謝念祖表示，全民大劇團的特色在於會把最新時事放進戲中，例如「發6000元給民眾」、「內閣是否總辭」等最火熱的時事。劇團也加碼透露，劇情會巧妙安排，讓黃大煒以古裝扮相在台上唱自己的成名曲〈你把我灌醉〉，給觀眾驚喜。

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