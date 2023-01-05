綠電授信爆雷？傳出天豐新能源開發的離岸風電允能風場，發生債務危機，正向銀行團爭取減債，銀行局副局長林志吉5日表示，到2022年9月，參與允能風場授信共20家銀行，八家本國銀行（含外銀在台子行）授信餘額236億元，12家外銀授信430億元，合計授信餘額近667億元，其中6成以上有外國信用保證機構提供保證額度，林志吉說：「只是工程延誤，還沒有到債務協商的程度。」

林志吉表示，目前667億元的授信仍是「正常放款」，只是工程延誤，與當初借款時情況不同，借貸雙方必須討論還款及相關條件，銀行也要評估狀況，決定是否要增提呆帳準備等。

政府推動銀行加強對六大核心戰略產業放款，其中就包含綠電與再生能源，據銀行局統計，2022年3月底推動此方案時，國銀對綠電及再生能源的授信餘額是2兆394億元，到2022年11月底則是2兆4,296億元，八個月的時間增貸3,902億元。

另外，銀行局也指出，到2022年年9月為止，台灣七家離岸風電廠商，與國銀簽約取得貸款額度共3,507億元，實際動撥數字沒有特別統計，林志吉表示，對於此類離岸風電授信，銀行公會訂有專案融資自律規範，強化風險管理與內控作業，如盡職調查、風險評估及調查、貸後管理等。

傳出天豐新能源開發的允能風場，近期向銀行團要求減債，疑似爆出財務危機，據傳銀行團以台北富邦銀及東方匯理銀行，為主要管理行，另有國泰世華銀、中信銀、安泰銀、玉山銀、京城銀、渣打銀與星展銀在台子行參貸，銀行多表示，因為疫情影響允能風場的動工進度，且原物料價格上漲，開發成本自然受影響，天豐新能源股東正在討論增資及後續工程，情況並沒有「財務危機」這麼嚴重，但因為銀行多簽有保密協訂，不能對外多發言。

而據銀行局的資料，到2022年9月底，銀行團對允能風場授信共20家國內外銀行，授信餘額667億元，本國銀行含外銀在台子行共八家，外銀則有12家，就參貸金額來看，外銀占64.5％多，國銀占35.3％，林志吉表示，其中有6成以上都有信用保證，若允能風場還款困難，這些信用保證機構會償還部分放款。

林志吉強調，現在因為工程延宕，未符當初借款進度，銀行團與借款方正協商討論中，各銀行會依情況核實評估提列備抵呆帳，但目前仍未到「債務協商的程度」，仍是正常授信，且未來是否影響銀行對綠電的授信政策，林志吉也表示，由個別銀行去考量。