施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文，今天發表對2023年的台股展望，預測台股今年可望蹲低走高，第二季落底，低點支撐是去年低點12629點，下半年走高，高點抓去年封關14137點往上看10％，大約是15500點。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文。（圖／記者李錦奇攝）

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文，分析新台幣如果升值，對台股後市有助。（圖／記者李錦奇攝）

葉獻文在業界將近20年的操盤資歷，曾經擔任保德信店頭基金、高成長基金經理人，績效亮眼，是知名的明星基金經理人，今天是他轉任施羅德台灣樂活中小基金經理人後，第一次與媒體見面，分享他對台股行情的看法。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文，分析台股的利多利空。（圖／記者李錦奇攝）

「台股如果以5年時間來看，現在便宜；但如果拉長到10年來看，還是貴，整體來說，現在沒非常貴，也沒非常便宜！」解盤一向直白的葉獻文，給台股現階段評價給了這樣的定位。

葉獻文說，台股目前股價淨值比為1.8倍，略低於5年均值的1.9倍，過往的區間大約1.5～1.8倍，且通常是新台幣升值，台股評價才會往上，目前新台幣相對弱勢，股價淨值比不容易拉高，必須升值到30元兌換1美元以下，評價才會改變，但這個今年上半年看不到。

2022年外資賣超台股超過1.2兆元，創歷年外資賣超歷史新高，不只是連三年賣超，金額更是超越2020、2021兩年總和，葉獻文表示，外資買賣超雖然並非導致台股漲跌方向，但台股下跌年度，外資都是主要賣方，「外資是錦上添花的，不是幫台股的人」，考量下半年強勢美元可能升息高點已過而轉弱，外資回補機會高，預估今年外資賣超機會低。

葉獻文指出，企業獲利，仍然是主導台股指數方向的關鍵，預估今年上半年，台股仍然無法擺脫企業獲利衰退陰霾，今年企業獲利衰退可能高達30％，但2024年有機會V型反轉。

從產業來分析，葉獻文表示，半導體存貨創歷史新高，龍頭晶圓廠的訂單修正才開始，預估要到第二季才會落底，「台股也是，因為台積電占台股權重近三成」；NB要再衰退10%；世界貨櫃運價指數2022年修正約77%，航商減倉跌幅收斂，預期2023年第一季航商獲利進入損平點，「明年不會再看到幾十個月的年終獎金」。

葉獻文指出，上半年來看，傳產會優於電子，表現較佳的會是水泥、生技、汽車、營建、玻陶、百貨觀光業；金融股獲利有下修壓力，因為年輕人不買壽險，買ETF，對金控獲利來說壓力大。

葉獻文說，觀察台股後市，有四大利多與四大利空，利多有：目前台股股價淨值比為1.8倍，約當於5年均值1.9倍，仍有4%左右現金殖利率；外資賣超金額將逐步收斂；油價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過；中國兩會前夕將推出刺激經濟方案。

利空方面則有，美國升息，縮減資產負債表，負作用慢慢開始發酵，葉獻文提醒，這是需要觀察的重點，過往美國縮表都會引起金融風暴，出現黒天鵝；其餘的利空還包括台灣2022/11景氣對策信號加速下滑，為2022年以來低點；領先指標持續下降；去年第四季企業獲利，普遍看法偏保守；兩岸關係在2024年總統大選前無改善機會。

整體來說，葉獻文認為下半年股市回升來自預期2024年重返成長，因此，震盪雖然不減，行情可望蹲低走高，彈升行情最可能落在今年下半年。