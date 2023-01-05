澳洲5日宣布，將耗資10億多澳元（約新台幣210億元）用於新的先進飛彈和火箭系統，包括購買美國製造的「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統，從而提高澳洲的遠程打擊能力。這是該國在亞太地區與中國競爭加劇之際，為加強軍事力量所採取的最新行動。

在烏克蘭，烏軍曾在夏天使用美國提供的海馬士系統阻止了俄軍推進，並打擊了俄軍的彈藥庫、後勤供應和指揮中心，最近還在一次襲擊中造成至少89名俄羅斯士兵喪命。

澳洲表示，其購買的海馬士系統將在2026年投入使用。該系統目前的射程為300公里，預計將隨著技術進步而增加。

澳洲政府還稱，與挪威康斯堡（Kongsberg）防衛及航太公司簽署了一份合同，為海軍驅逐艦和護衛艦購買海軍打擊飛彈，從明年開始將取代老舊的「魚叉」反艦飛彈。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府以安全和操作原因保密為由，沒有給出這兩套系統的成本明細，也未透露每種系統購買了多少套。

不過，美國國務院去年批准了一項潛在的對外軍售，稱澳洲曾要求以估計3.85億美元的價格購買20套洛克希德馬丁公司製造的海馬士系統和相關設備。