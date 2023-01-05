行人地獄！台中公車又撞民眾「監視器影片」曝光

台中市五權西路、忠勇路口今天下午發生一起公車撞上行人的事故，且後方自小客車因閃避不及撞上公車。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

行車紀錄器拍下，一輛台中公車左轉時，不慎撞到走在斑馬線上的路人。（影片／網友楊欽盛授權使用）

台中市日前發生公車撞死母嬰意外，交通局加強稽查要求公車禮讓行人，但今天下午在五權西路與忠勇路口又發生一起公車碰撞過馬路行人意外，還造成後方車輛追撞上公車，遭撞的行人陳姓男子手腳擦傷，幸送醫治療後無大礙。

根據四分局警方初步調查，蕭男駕駛的台中客運今天下午3點多沿忠勇路左轉五權西路時，自稱因A柱擋住視線，在左轉過程碰撞正在過馬路的行人陳男，行駛在公車後方的自小客車因煞車不及撞上公車，現場行人因手腳擦傷送醫治療，幸無大礙。

警方表示，肇事原因為公車搶越行人穿越道，已將違規部分送交通大隊分析研判，如認定違規屬實將以交通處罰條例第48條2項「汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行者」告發，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

四分局表示，會加強事故地點未禮讓行優先通行違規取締勤務，強化執法作為，也會加強宣導用路人行經路口慢看停、優先禮讓行人通行、大型車內輪差與公車司機安全、防禦駕駛教育訓練等觀念，以維交安。