王鴻薇今晚在台中市副市長王育敏陪同下，展開林森次分區車隊掃街。（李奇叡攝）

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇自參選至今，屢遭綠營攻擊落跑，近期又將炮口轉向選舉補助款，就有民進黨議員要她將錢拿出來做公益，對此王鴻薇舉民進黨立委蔡其昌、蔡適應以及南投立委補選參選人蔡培慧為例，強調他們都沒歸還補助款，狠酸民進黨是「雙標黨」。

王鴻薇今晚在台中市副市長王育敏陪同下，展開林森次分區車隊掃街，行前受訪時她表示，蔡其昌、蔡適應當時帶職參選，他們都沒有歸還補助款，而南投的蔡培慧剛選完縣長又馬上選立委，選縣長的補助款應有350萬，「民進黨是永遠雙標，我不會隨雙標黨起舞」。

至於吳怡農稱王鴻薇在選戰中吐口水，王鴻薇反要他舉例，吳怡農便反問，膿包、黑道傀儡是讚美嗎？對此，王鴻薇回應，吳怡農應會用Google，這些都是網友給他的封號，自己不可能堵住網友的嘴，拿這兩件事說她謾罵，是不對的，真正潑髒水的是吳怡農，不是出自自己的嘴巴。

王鴻薇也提及，這場選戰有危機，很多人認為我選情樂觀，雖支持她但不一定出來投票，就怕「叫好不叫座」，最後幾天最擔心支持者認為她選情穩定，沒出來投，這會非常可惜，最後兩天希望呼籲選民踴躍出來投票，「若大意可能輸掉這場選舉」。

王鴻薇也感謝王育敏忙完公務後，特地趕來台北幫她輔選，而台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也都利用假日來輔選她，她也笑說，很多人說自己跟王育敏長得很像、會搞混，如今王育敏能來幫忙，讓她非常開心，對選情有非常大的幫助。

媒體詢問，王育敏擔任副市長頗有盧秀燕接班人的意味，似乎擋了立委江啟臣的接班布局？王育敏表示，這題跟輔選內容無關，請對手別轉移焦點，自己跟江啟臣其實是好朋友，她也要向媒體正式回覆，自己會專心扮演好副市長角色，沒考量到選舉問題。

王育敏強調，現在就是要全力幫王鴻薇輔選，讓王鴻薇進立院為台北市民爭取更大權益，她有信心王鴻薇超越吳怡農，因此特地北上幫王鴻薇掃街拜票，她過去當2屆立委，知道王鴻薇問政專業，拜託台北市民讓王鴻薇進立院。