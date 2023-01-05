大陸一線女星楊紫出道多年，擁有《家有兒女》、《香蜜沉沉浸如霜》、《親愛的熱愛的》等代表作品，人氣逐漸水漲船高，除了歸功於自身的努力，合作6年的東家「歡瑞世紀」也功不可沒，前(2021年)11月楊紫約滿不續約，一度導致股價下跌4%，時隔1年多，4日卻傳出歡瑞名下4949萬人民幣(約2.2億台幣)股權被凍結，引起網友熱議。

歡瑞世紀成立於2006年，是大陸成立10多年的影視製作公司，一路打造出《古劍奇譚》、《青雲志》、《錦衣之下》等知名電視劇，更捧紅陳偉霆、楊紫、楊洋等大咖藝人，儘管這些人陸續約滿離去，仍握有任嘉倫、成毅、張予曦等人的經紀約，並持續投入影視製作，在演藝圈擁有龐大的影響力。

歡瑞世紀4949萬人民幣(約2.2億台幣)股權遭凍結3年。(圖/微博)

根據大陸企業資訊查詢平台「天眼查」最新資料指出，歡瑞世紀遭法院凍結4949萬人民幣(約2.2億台幣)股權，且期限自2022年12月6日到2025年12月5 日，長達3年的時間，消息曝光後，許多網友吐槽歡瑞世紀的未來：「這公司是快倒閉了嗎？怎麼老有金錢官司」、「記得把給成毅的錢給結清啊」、「歡瑞的股價跑不贏同類型的影視公司」、「別影響我家任嘉倫的前途就行」，另有部分網友指出，股權凍結的影響沒這麼誇張：「只是部分股東的錢被凍結而已」、「我們單位也經常打官司，也被凍結過帳戶，這已經成為經濟體系常態了」、「不致於影響公司運轉」。