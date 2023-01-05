國立高雄科技大學海洋事務研究中心與中華民國水中運動協會，在海洋委員會指導下，由高科大海洋事務研究中心主任劉文宏召集，本月6日將在國立高雄科技大學楠梓校區，辦理第九屆海洋事務論壇-「勇往直潛-自由潛水發展與挑戰」，廣邀產官學界共襄盛舉，此為我國首次以自由潛水為主題之論壇。

近年以來，台灣自由潛水選手於國際賽事中，屢創佳績，相關議題逐漸被關注。 本次論壇聚焦於台灣自由潛水發展所面臨到的衝突及困境，探究面向聚焦於下列三點：

「勇往直潛-自由潛水發展與挑戰」，廣邀產官學界共襄盛舉，此為我國首次以自由潛水為主題之論壇。(戴志揚翻攝)

(一) 自由潛水已成為國際間海洋遊憩活動的亮點之一，該活動水域包含泳池、開放水域等。雖然台灣積極修改水域遊憩活動管理辦法，相關措施因漁民與從事海域遊憩活動者，缺乏共同語言及想法，雙方皆以自身角度與利益在思考，無法有效對話。對於相關管理條例及劃設區域分界等，都需要結合多方單位進行更深入研議。

(二) 自由潛水不僅是一項休閒娛樂，更是一個突破自我極限的競技項目。在整個活動過程中，運動員僅憑藉著一口氣進行，一旦發生任何失誤或意外，將會讓運動員失去這口維持生命的空氣。隨著這項運動項目的盛行，我們必須去思考，相關保防護及救護措施的規範。

(三) 臺灣周圍海域生態豐富，但有太多的垃圾及廢棄漁網纏繞，除了政府規劃處理外，當地居民也需要正視這些問題。許多地域居民海洋保育意識抬頭， 自組海洋志工團隊維護海域，我們需要更多自發的人共同投入。

這次論壇邀請到高科大海商學院許文楷院長、水中運動協會曾應鉅榮譽理事長、海洋委員會沈建中處長等產官學界的實戰經營者與新創領域專家出席，一同探討台灣自由潛水動態。