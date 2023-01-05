縣長陳福海(右1)感念所有清潔隊員之辛勞，共同努力守護金門之整潔。(圖／金門縣政府提供)

農曆春節將至，金門地區各鄉鎮公所清潔隊正加緊腳步維護環境整潔，要讓鄉親舒服出遊、開心過年。縣長陳福海感念所有清潔隊員之辛勞，今(5)日起率相關局處人員陸續前往地區各清潔隊慰勉執勤隊員辛勞，並致贈慰勉金、運動飲料等，感謝這群默默付出的英雄辛苦做好環境清理，垃圾清運、資源回收及環境消毒等工作，共同努力守護金門之整潔。

縣長陳福海表示，清潔隊員們總是全年無休、不畏風雨的站在維護環境整潔的第一線，常常身處在危險、髒污且高壓的工作環境中，為地區環境維護默默付出一份心力，且能在最短的時間內運用極其有限的清潔人力迅速恢復縣容環境，其不畏艱險的精神及無私無我的付出，令人敬佩！

陪同慰問的環保局長楊建立則表示，今(2023)年農曆春節假期長達10天，各鄉鎮公所清潔隊員為守護民眾返鄉或出遊的安全，除收運垃圾服務及加強環境清潔維護外，還要至各市場、社區、學校、機關等人潮聚集場所加強環境消毒，讓民眾安心過好年，全力守護縣民健康。

金城鎮長李誠智則說，清潔隊員是第一線環境維護的守護者，當我們歡聚團圓之際，請別忘了還有一群默默工作辛苦付出的清潔隊弟兄犧牲假期為大家服務，如果看到清潔隊員於戶外執行勤務時，也請民眾帶著微笑不吝嗇說聲「謝謝，您辛苦了」，讓清潔隊員感受到民眾由衷的謝意，未來新的一年，環保英雄們將持續展現對環保工作的熱忱，為守護金門環境盡一份心力，過一個乾淨、快樂的春節，讓金門的美麗及環境的優美永存在每個人心中。