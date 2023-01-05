台北市政府交通局及產業發展局雙首長為內科交通改善議題，5日拜會內湖科技園區發展協會。（北市交通局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安上任後積極解決內科交通問題，交通局長謝銘鴻、產業發展局長陳俊安5日拜會內湖科技園區發展協會，會中企業代表提出水路運輸方案，建議透過交通觀光船來解決內科交通問題，交通局允諾研議；另規畫YouBike站點將從20站翻倍到40站，並歡迎企業捐贈。

交通局領軍公共運輸處、交通管制工程處及停車管理工程處等首長共同出席，內科發展協會則由廖全平理事長偕同理監事及企業代表等共15位與會。

交通局提出內科預約公車、YouBike設站推廣及問卷調查等3項合作方案構想。交通局綜合規畫科長張鈞凱說，預約公車制度一直都有，今日再度向企業加強宣導，未來也會考量公車班次加密。

張鈞凱表示，現行內科有20處YouBike站點，將規畫提高至40處，預計3月底建置完成，也歡迎企業在其基地捐贈，增加更多站點。

另外，與會代表們反饋內科地區號誌不連鎖、路邊停車管制及停車位不足等問題；其中，名譽理事長翁素蕙提出水路運輸方案，並建議融入城市行銷概念，透過交通觀光船來解決內科交通問題，並獲多數與會代表贊同。

張鈞凱指出，幾年前曾研究評估過，但考量到潮汐問題，當時評估結果認為有困難，且當初調查員工使用意願也不高，若使用人數不多，恐造成營運困難，企業提出結合觀光概念，公運處將重新評估。

謝銘鴻承諾，將透過問卷調查了解內科員工搭乘意願，且涉及基隆河水利條件，將再次研究可行性。

他也說，單單透過交通工程手段，如拓寬道路非根本之道，亦須透過需求管理，例如改變員工運輸行為或實施彈性上下班、企業提供托育或運動休閒設施等，分散尖峰時段旅運需求。

陳俊安指出，將透過各種管道協助問卷調查，以了解實際用路人想法，廣納意見後再制定政策，問券會觸及分流上班的模式，若大家都高度認同，未來可以跟企業談分流上班，並請公共運輸處就預約公車推廣方案研議採企業為主體提出申請的可行性。

交通局說，藉由本次拜會行程，市府與企業面對面討論內科交通問題，並透過合作的方式推廣大眾運輸使用，希冀為內科交通帶來新的曙光。