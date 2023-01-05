【立綱氣象報報】冷氣團周六籠罩 中部以北低溫13度。

又要變冷了，氣象局表示，明（6）日受到東北季風影響，北部、東半部、恆春半島降雨機會增加，入夜後乾冷空氣襲台，有望達到大陸冷氣團等級。氣象主播戴立綱表示，明日越晚越冷，周休假期雖然各地陽光露面，但低溫只有13度左右，下周一（1/9）才會逐漸回暖。

氣象局資料顯示，明日白天水氣略增，迎風面北部、東半部及恆春半島有雨，基隆北海岸仍要提防局部大雨。不過入夜後，北方乾冷空氣南下，降雨將侷限於花東及恆春半島，中南部則維持多雲到晴。

氣象局指出，明（6）日水氣略增，迎風面地區降雨機率較高。（圖／擷取自氣象局官網）

明日溫度方面，北台灣白天因雲量增加，高溫略降為18度，其他地區高溫有機會達到26度，入夜後受到冷空氣影響，中部以北及東北部低溫下探14度，要特別留意溫度變化並加強保暖。

氣象主播戴立綱表示，台北測站資料指出，明日午後強冷空氣陸續抵台，越晚會越冷，低溫約14度，周六（1/7）開始乾冷空氣升級為冷氣團，周休假期雖有陽光，但低溫僅13度左右，下周一（1/9）回溫到16度，下周二、下周三（1/10、1/11）低溫也有17度。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早也發文指出，本周末雖雨停轉晴，但也變得涼冷，深夜的輻射冷卻效應更明顯，中部以北、宜蘭約13、14度，預估下周全台明顯回溫，僅東半部有陣雨。