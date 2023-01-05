英國薩塞克斯公爵夫婦日前拋出核彈級紀錄片猛攻王室，而哈利個人的回憶錄《備胎》（Spare）緊接在後，預計本月10日出版。長期研究黛妃魂斷巴黎案的作家蘇·瑞德（Sue Reid）認為，多年未解之謎將隨新書上市有了新進展，因為哈利早已大陣仗派人調查，肯定又會揭露更多細節。

監視器拍下，黛妃與當時埃及富商男友費耶德(Dodi Fayed)正進入麗思卡爾頓酒店(Ritz Hotel)享用晚餐。(圖/路透社)

據《每日郵報》(Daily Mail Online)3日報導，1997年9月，人民向心目中永遠的王妃黛安娜從此道別，當天葬禮，年僅12歲的哈利隨祖父菲利普親王、父親查爾斯、哥哥威廉緊跟靈柩後頭，一身黑色西裝、低著頭，就是這陰鬱的神情被鏡頭記錄下，也是他此後所稱，「我永遠無法忘記這段痛苦經歷，對我來說是很長一哩路，被成千上萬人注視著，我想，誰都不該要求任何一個孩子像我這樣被對待…」。

1997年，黛妃葬禮當天，年僅12歲的哈利隨祖父菲利普親王、父親查爾斯、哥哥威廉緊跟靈柩後頭，一身黑色西裝、低著頭，這陰鬱的神情被鏡頭記錄下。 (圖/美聯社)

哈利回憶錄的研究人員已經聯繫事發道路相關人士，包括目擊者、到場法國警察、記者，針對黛妃之死展開非常詳細且深入的調查。 (圖/美聯社)

作家蘇瑞德提到，哈利肯定會在下週二(10)出版的回憶錄中「重溫」這個時刻，坦承小小年紀的他無法適應角色轉換，以及揭發更多調查細節。

被外界視為陰謀論的車禍，已故黛妃與當時埃及富商男友費耶德(Dodi Fayed)用完晚餐，隨即趕往位於香榭麗舍大道附近的愛巢，他們乘坐一台有專人駕駛的賓士，卻在途中為了甩開狗仔，加上事前已黃湯下肚的司機保羅(Henri Paul)「嚴重疏失」，在隧道內閃避不及撞車罹難，車上一名保鑣里斯瓊斯(Trevor Rees-Jones)成為唯一倖存者。

據悉，哈利回憶錄的研究人員已經聯繫事發道路相關人士，包括目擊者、到場法國警察、記者等，針對黛妃之死展開非常深入的調查；事故後來被英、法兩國執法機關定調為「司機過失致死」，測得酒精濃度高過規定的3倍，這點引發其父母親質疑，堅信「兒子不是酒鬼」。離奇的是，血液樣本還發現高濃度的一氧化碳，即汽車排放廢氣中致命成分，至今這部分也沒有答案，最有可能的是，這並非保羅的血液。

關於黛妃魂斷巴黎的假說始終有無數個版本，哈利可能會在回憶錄提出許多懸而未決的問題，像是母親在車禍送醫後幾個小時，死於心臟衰竭。再次碰觸那長年鎖在心裡最脆弱、陰暗的地帶。