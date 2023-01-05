前台聯、國民黨籍立委羅志明交保前，拜託法警「開後門」。羅從後門快閃離開，還是被媒體堵個正著，只不斷說謝謝。（袁庭堯攝）

夏復翔應訊時當庭大哭喊冤，最後自行辦保，跟隨羅的腳步，蓋著頭曲身從後門離開。（袁庭堯攝）

前台聯、國民黨籍羅志明與前海軍少將夏復翔疑似遭中共勢力吸收，在台發展共諜組織，5日晚間高雄地檢署依發展組織罪向地院聲押，高雄地院裁定羅20萬元、夏15萬元交保候傳。羅的太太對媒體喊冤，強調羅近年來都在屏東「做公益」，還拜託法警「開後門」。羅交保後果然從後門快閃離開，但還是被媒體堵個正著。

高雄地院表示，依檢察官所提事證，足認2人犯嫌重大，有勾串證人之虞且有羈押原因，但因此事件發生在2013至2019年間，檢方已查扣相關證物，交保及限制出境出海方式足對羅、夏2人產生相當的心理壓力，故認無羈押的必要，分別諭知20萬元、15萬元之交保金額，並不得對未到案證人實施接觸。

羅的太太辦保時一臉委屈，她強調，羅近年來都在屏東同鄉會、基金會做公益，不懂為何遭檢調大動作搜索約談。夏應訊時當庭大哭喊冤，最後自行辦保，跟隨羅的腳步，蓋著頭曲身離開。

據了解，羅疑似協助中共在台尋覓退役將領，看中夏在軍中人脈廣，2人聯手招募多名台灣退役將領到大陸旅遊、飲宴，提供中共統戰組織接觸、拉攏的機會。

羅2000年前為國民黨籍立委，2001至2008年間轉為台聯，台獨色彩鮮明，2006年曾參加高雄市長選舉，2009年轉回國民黨籍，2012年參與屏東立委選舉失利後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元富土地開發公司負責人。

羅淡出政壇後往來兩岸，疑似協助中共在台尋覓親共退役將領，先與夏熟識，兩人鎖定特定的退役將領，將人帶到大陸，在當地透過飲宴、旅遊等方式，引介中共關係人見面。

夏為海軍退役少將，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職，也是前國民黨黃復興黨部副主委。

檢調獲報展開追查，4日兵分多路搜索後帶回21人到案，其中包含3、4名退役將領，部分退役將領坦承赴陸旅遊並接受飲宴招待，檢方考量他們涉案情節較低，訊後諭令交保候傳。檢方認為羅、夏2人供詞不實，傍晚複訊後向法院聲押，高雄地院裁定羅20萬元、夏15萬元交保候傳，並限制出境出海。