賴清德（中）認為民進黨九合一大敗要痛定思痛後重振旗鼓。（邱立雅攝）

座談結束後，賴清德一一向黨員握手致意。（邱立雅攝）

副總統賴清德5日到新竹縣市展開向黨員報告-政見發表會，最後一站來到新竹市天公壇，在新竹市前副市長沈慧虹、黨部主委陳建名陪同下，展開與黨員的座談，會中提到民進黨九合一大選大敗之後，民進黨必須痛加檢討，從失敗當中得到教訓，讓黨重振旗鼓、重新再起。

賴清德抵達天公壇後，與新竹市黨籍議員們參香祈福，隨後進入禮堂展開會談。會中不少民眾對民進黨此次大敗提出建言，認為前新竹市長林智堅面對論文案不及時止損認錯，讓支持者產生懷疑，包括5日棒球場開挖挖出磚塊電線，讓人找不到昔日的光榮感。

另有黨員認為過去中間選民均靠攏民進黨，如今網軍未能節制，導致綠營形象下跌，流失中間選民最終敗選。有黨員認為對岸認知作戰、抖音也是影響選戰因素之一，希望賴清德選上黨主席後，能提出改善方針。

賴清德在會中表示，民進黨九合一大選大敗之後，他誠懇地對基層黨員與社會賢達祈求批評指教，希望將支持民進黨的力量集中，黨才有機會重振旗鼓。

在面對兩岸議題，賴清德認為在面對對岸的文攻武嚇，自己的國家自己救，未來兩岸若開戰，他提出包括主戰部隊、守備部隊、後備部隊與後勤部隊等編制來因應。

針對現場黨員建言，賴清德表示，這些事情未來他當選主席後，每一項他都會調整。他說未來無論是黨務改革或政策推動，或者立法院的修法與立法，他都會一項一項解決，希望得到大家的繼續支持。