新竹棒球場挖出石頭、磚塊、電線等廢棄物，工程疑出現偷工減料等重大問題，新竹棒球場取消辦理WBC經典賽熱身賽。資深媒體人李艷秋表示，新竹球場既然挖到寶，前瞻8800億，想必是座藏寶庫，何妨各處都挖一挖，綠能、風電、土地變更、體育館、生技產業…我們就來個有挖有收獲。

李艷秋今(5日)在臉書粉專貼文酸說，開年以來最幽默，沒有之一。前新竹市五星級市長林智堅除了抄論文拿到兩個碩士，還會施魔法，將3億球場變成12億。更厲害的是，他把球場建成一座廢棄物掩埋場，既運動又環保，了不起的創意，榮登開年以來最幽默，沒有之一。

李艷秋接著指出，新竹球場1月4日在市府與美國職棒聯盟專家探勘時，隨便用手就在10-15公分的深度，挖出石頭、磚塊、電線等廢棄物，市府只好宣布，新竹球場放棄作為WBC官辦熱身賽的指定球場。因為你能想像在國際賽事中，一堆球員被電線絆倒、被磚塊拐到腳、被石頭劃破手、跌到溝裡骨折、因為積水滑倒嗎？如果沒有換黨執政，台灣絕對榮登國際最爛球場，沒有之一。

李艷秋指出，大家都在呼籲檢調要動起來，拿辦高虹安三分之一的力氣來辦新竹球場就夠了。其實這種說法對檢調是種侮辱，以他們的政治嗅覺，應該可以聞出風向，地方政府換人了、連中央都可能換黨執政，現在必須趕快讓專業良知和職業道德歸位，這是檢調唯一的責任，沒有之一。

李艷秋接著指出，新竹球場既然挖到寶，前瞻裡的8800億，想必是座藏寶庫，何妨各處都挖一挖，綠能、風電、土地變更、體育館、生技產業…他們有拜有保庇，我們就來個有挖有收獲。新竹加油！桃園加油！台南…呃！檢察總長邢泰釗加油！