神岡區兩廟宇5日遭人投入生雞頭，警方已鎖定特定慣犯呂男。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區順濟宮2樓觀音爐，5日下午遭不明人士投入雞頭；無獨有偶，一旁八仙寺天公爐也遭投放臭生雞肉，順濟宮隨即向神岡分駐所報案。警方已鎖定慣犯呂姓男子，並循線積極追查，將依刑法《公然侮辱壇廟罪》辦理。

神岡區八仙寺主委張榮壹指出，今天下午3時許，一名男子在天公爐前鬼鬼祟祟，行跡十分可疑，男子離去後，廟方人員前往天公爐檢視，發現爐中有一包發臭的雞肉。而一旁順濟宮也在2樓觀音爐裡面發現生雞頭，隨即向警方報案。

豐原警分局立即組成專案小組調閱周遭監視器，發現一名留有及肩長髮的男子涉有重嫌。由於之前台南也有多處廟宇遭放生雞頭或雞腿，30歲慣犯呂男涉有重嫌，此次疑對台中神岡廟宇下手，警方目前鎖定呂男，並循線積極追查，將依《公然侮辱壇廟罪》偵辦。

豐原警分局呼籲民眾尊重各種宗教信仰，誤任意怪力亂神及怪異行為，進而誤觸刑法246條侮辱廟宇等罪嫌，警方絕對依照違法情事法辦，維護社會秩序。

民俗專家廖大乙表示，不排除為同一人所為，為免造成社會不安，希望能與犯嫌對談，協助其化解對宗教或心中的不滿。