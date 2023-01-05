大陸疫情大爆發，用於治療新冠病毒感染的輝瑞新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）在大陸一藥難求，陸媒指出，目前每盒已被炒至1.6萬元人民幣（約合台幣7.1萬元），為官訂市場銷售指導價漲價近6倍。為此不少大陸民眾轉而尋求來自印度、老撾等地的仿製藥，但近日又發現假印度仿製藥在市面上流通，這些假仿製藥還以流感藥冒充抑制新冠病毒成分。

據《南方都市報》報導，Paxlovid現在一藥難求，買不到藥的民眾轉而尋求來自印度、老撾等地的仿製版，其中最暢銷的為綠色包裝的Primovir以及藍色包裝的Paxista，被簡稱為「綠盒」與「藍盒」版本。

有多位大陸製業人士指出，經藥物成分檢測，一款綠色包裝的印度版新冠仿製藥涉嫌造假。華大基因CEO尹燁在其公眾號發文稱， Paxlovid是由利托那韋（Ritonavir）和奈瑪特韋（Nirmatrelvir）組成的複合藥，但是經其公司團隊檢測發現，一盒綠色外包裝的印度仿製藥當中缺少了抑制新冠病毒在人體內增殖的奈瑪特韋，經驗證後發現成分實際為用於治療流感的奧司他韋（Oseltamivir），缺少了有抑制新冠病毒的Nirmatrelvir成份。

黑市價格飆漲，原廠藥的價格被炒高到1.6萬元人民幣/盒。不過，在業內看來，隨著Paxlovid在多地社區醫院逐步到貨與藥物監管部門出手，新冠藥物炒作的情況可望降溫。廣州的社區醫院已有每盒2300元（合台幣10238元）的Paxlovid原廠藥可供符合條件的高齡患者購買，全市近期將在醫院投放5000盒。

報導說，有多位代購提到目前價格行情時表示，某些渠道Paxlovid原廠藥依然被炒至價格上萬人民幣，但是仿製藥造假風波之後，「綠盒」的印度仿製藥價格有所下滑。