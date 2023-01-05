女星小甜甜（張可昀）今（5日）發長文公開被丈夫「宋先生」家暴卻遭宋逸民夫妻、白家綺夫婦阻撓報警、驗傷，白家綺還要小甜甜把家暴當作心裡的秘密，震撼演藝圈。8年前「被離開」藝起發光的創會元老寇乃馨，看到小甜甜的遭遇感到想哭、生氣，擔心她因此被封殺，溫暖地喊話：「你不孤單我們都在！」

張可昀5日痛訴被老公跨坐暴打，當下她既錯愕又害怕，邊保護女兒邊報警求救，不過教會裡的宋逸民夫妻、白家綺夫婦非但沒挺小甜甜，還不准她報警。小甜甜偷偷驗傷、申請保護令和告丈夫傷害罪後，徹底惹毛宋逸民，對外指控她私生活有極大的問題，並與白家綺、吳東諺聯手黑化小甜甜為撒旦，還設法挑撥她與教友間的感情。

寇乃馨看著小甜甜的血淚文，既生氣、心疼又想哭，「甜甜加油！！妳很勇敢！！超棒！了不起的母親！我知道甜甜現在最擔心的事是⋯說出真相後⋯會不會影響工作？為否被相關聯的人士或勢力封殺？」

寇乃馨為此公開呼籲：「演藝圈的各位兄姐們，懇請一起實力支援鼓勵這位勇敢的母親，有任何適合的工作，請不吝介紹！」文末Hashtag「家暴零容忍、為母則強、妳不孤單我們都在。」

寇乃馨和老公黃國倫是「藝起發光」協會第一任理事長也是創會元老，與教友之間都平起平坐，但2014年黃國倫任期屆滿、理事長改選時，與理念不合而被迫傷心退出，成為第一對「被離開」藝起發光的夫妻。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。