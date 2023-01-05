超徵稅收怎麼用？行政院長蘇貞昌昨（4）日拍板，將普發現金與全民共享。國民黨台北市議員楊植斗今（5）日在臉書撰文對此表示，6000元當然要領，並怒批民進黨政府這幾年在前瞻建設、購買防疫物資的表現爛透了，與其給數發部長唐鳳擴建辦公室，還不如民眾自己收下來。

楊植斗指出，政府超徵稅收，預計發還每人6000元現金，盡管有人跳出來表態要拒領這筆錢，像台北市議員苗博雅就說，「這筆錢她不會領，因為這筆錢留在國庫做公益性的運用，會比個人拿去花掉更有意義。」他反駁，這些話乍聽之下很有道理，但仔細想想，這些年來國家編了大筆預算，拚前瞻建設丶購買防疫物資，效果簡直是爛透了！

對於超徵稅收，楊植斗認為，這筆錢與其交給民進黨亂花，擴建唐鳳的辦公室、蓋埋藏廢棄物的破棒球場、買美國的布雷系統，還不如放回自己口袋，買60包家裡小狗吃的零食更有效率。他怒嗆，「這就是對民進黨執政的不信任，做得爛怎麼還敢挪用人民納稅錢，到底哪來的臉？」

該貼文僅經過短短的6個小時，就有超過3000人按讚，網友也留言表達自己的想法，「要做公益就領出來自己做」、「給政府拿去填海不如領來貼補家用」、「寧願廣發也不留給鬼黨亂花」、「不領真的就會在國庫嗎？我才不信」、「今天若是清廉的政府執政，我可以不領」。