澎湃新聞報導，河南17個地級市人代會4日、5日集中開幕，審議當地政府工作報告。根據各地公布的政府工作報告資訊來看，多地均將2023年GDP增速目標擬定為7％以上。其中，省會鄭州市2023年GDP增速目標便是7％。

鄭州市第十六屆人民代表大會第一次會議4日開幕，市長何雄作政府工作報告。報告披露，鄭州市2023年主要預期目標是：生產總值增長7％，規模以上工業增加值增長8％以上，固定資產投資增長15％，社會消費品零售總額增長12％，一般公共預算收入增長3％以上，研究與試驗發展經費投入強度突破2.6％，進出口總額保持正增長，居民收入增長與經濟增長同步，居民消費價格漲幅控制在3％以內，節能減排、降碳指標完成國家及省定目標。

除鄭州以外，開封、洛陽、平頂山、鶴壁、焦作、許昌等市也將2023年GDP增速目標定為7％。

其餘10個地級市中，駐馬店2023年GDP增速目標為7％左右，濮陽、漯河、三門峽、信陽則是7％以上，商丘是7.5％左右，新鄉、周口是7.5％以上，南陽更是提出了「保8％、爭9％」的目標。

而安陽市則將2023年GDP增速目標明確為6.5％，較上年7.5％的目標增速下調。