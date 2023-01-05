新竹市長高虹安今（5日）揭露新竹棒球場有疑似偷工減料重大問題，包括淺層土挖到廢棄磚頭、甚至廢電線，引發各界譁然。台南市前議員謝龍介建議，高虹安一定要懸賞，重賞之下必有勇夫；甚至指出，一定要用窩裡反的方式去查，才會大條。

謝龍介今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，挖出天然砂石，再回填一些廢棄土、建築事業物，他們稱為土壤改良。而且現在新球場都要看滲水頻率、最新的排水系統，因為下雨積水，所以要考慮到排水。顯然看起來裡面還有很大的文章，整個從3億多變12億，不是蓋新的，是拉皮，也就是舊的球場翻新，12億要怎麼花，才花得完。

謝龍介接著指出，高虹安一定要查幾個弊案，像新竹棒球場案子，建議高虹安一定要懸賞，重賞之下必有勇夫，新竹市政府裡面的官員，只要勇於檢舉，就給他升官。甚或是有人過去被脅迫、共犯在裡面，只要願意出來跟你講，就可以免除其刑，甚至還給他升官。因此，他建議高虹安一定要用窩裡反的方式去查，才會大條。