影》攻堅直擊！詐團囚豬仔 5人被關套房 警破門逮5嫌

有被害人自行伺機逃出後通報，全案才曝光。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警方今在楊梅火車站附近某大樓內，破獲詐騙集團囚禁案，5名被害人被關押其中，其中1人今早自行逃出報案，警方獲報後20分鐘內火速動員破門搜捕，逮捕5名嫌犯，救出其餘4名被害人。據悉，被害者幾乎都是因賣帳戶才被騙，而當時被害者逃生的驚險過程也曝光。

警方調查，5名嫌犯分別為27歲鍾男、21歲陳男、35歲鍾男、21歲陳男及64歲范男，5人在楊梅車站附近某舊大樓5樓，非法關押被害人包括44歲張男、48歲曾男、39歲陳女、59歲彭男與57歲徐男。

據了解，被害人中的張男，今早趁嫌犯們熟睡時，伺機從大門躡手躡腳自行逃出，第一時間直奔警局向警方通報，還有其他人遭到控制，他2至3天前在房內被囚禁時，曾被嫌犯以尖銳物品施暴，頭頂有受傷流血，其他被害者則較少被暴力對待。

警方表示，今早8時20分接獲報案後，立刻動員大批警力，8時40分就抵達現場破門而入，現場查獲5名犯嫌並救出其餘4名被害人，並查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案依妨害自由、洗錢防制法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

據悉，被害人幾乎都是因為缺錢，才將帳戶賣給詐騙集團，還一人拉一人互報好康，沒想到也把自己給賣掉，才被囚禁2天至2周不等。

楊梅警方說，後續將擴大追查不法集團，目前正推動社區警政再出發工作，針對大樓、旅宿業等全力實施清源2.0專案清查，以達重要節日安維工作治安平穩的目標，也呼籲民眾若發現可疑情事，都可向就近派出所報案。