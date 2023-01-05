學甲88槍槍擊案選前鬧得沸沸揚揚，台南議長賄選案也牽連甚廣。新竹市長高虹安今(5日)開記者會揭發新竹棒球場大秘寶，但相關廢電線竟隨即遭滅證，被熱議水很深。前立委郭正亮在《國民大會》節目強調，這將成為2024總統大選兩個最大變數，準民進黨主席賴清德要拿出態度來。

「我們張善政市長好像沒有要去挖桃園的大秘寶，目前看來。」郭正亮表示，要看村長(詹江村)是否認真去挖，市長看來不是熱衷這件事。高虹安是因為被惹到了，努力去挖。2024總統大選講白了，台南光電（傳為88槍主因）跟議長賄選案，跟新竹大秘寶就成為兩個最大變數。

主持人問，會掐住賴清德的命脈？「當然啊，因為你不知道它會發展到哪裡嘛！它會不斷有事實被翻出來。」郭正亮說，那天聽到前新竹縣長林光華就講到說，林智堅是第二任新竹市長才開始大興土木。第一任的時候為什麼總統蔡英文對他印象非常好？因為他永遠都是光鮮亮麗、公園漂亮、照顧親子等等。第二任就一大堆項目了，很多都是結合前瞻預算，所以有一大堆歪七扭八的事情，現在就開始出現了，「就你的金玉其外敗絮其中啦」。

「第二任就開始動手腳？」主持人問。「啊你就要卸任啦！」郭正亮強調，反正當地人的觀察是這樣，因為以前都是最高級的，好像做得最好的市長，一下被人家揭穿，這就有一個對比性，那這個對比性對選舉就很傷。如果說新竹大秘寶跟台南光電案還有賄選案，這樣繼續發展下去，民進黨也要想辦法，尤其是賴清德，也要想辦法拿出一點態度，「不然你怎麼辦？」