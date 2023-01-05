根據日本TBS電視台報導，日本警察廳統計指出，2022年日本全境因交通意外死亡人數為2610人，創統計以來新低紀錄。而被稱為「行人地獄」的台灣，根據交通部統計數據，2022年1至10月的期間，交通事故死亡人數就已達2560人，讓網友不禁發問「日本是怎麼做到的？」。

有網友在論壇PTT分享一張日本交通事故死亡人數歷年趨勢圖，原PO指出日本在1970年死亡人數曾高達16765人，還被稱作「交通戰爭」，50餘年後的2022年卻降到只剩下2610人，讓原PO不禁發問「日本是怎麼做到的？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言指出，「教育吧，人民素質全球數一數二」、「人民素質呀，教育很重要」、「素質啦！你看日本黑道都還有社會責任」，也有網友指出日本法規嚴格，「駕照難考又貴，違規計點後果嚴重」、「日本駕照超難考」、「日本大眾交通系統很好，機車少」、「日本有弄好大眾運輸 ，嚴罰酒駕」、「日本酒駕罪很重」。

不少網友也指出台灣交通亂源太多，「台灣都無照駕駛，誰還跟你守法」、「台灣多的是無照駕駛，駕照難考沒用」、「就是抓，罰，哪有什麼特別的，台灣就立委議員帶頭違規，施壓不抓不罰」、「人民素質，立委不會為了私慾限縮檢 舉，日本警察會做好他們該做的事，台灣警察就是打卡下班推拖閃躲飄」、「台灣罰責早過時，爽違規不怕抓不怕罰啦」。