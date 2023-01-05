桃園地方檢察署指揮台北市政府警察局刑事警察大隊，今天到中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員。中信金代子公司中信銀今天晚間發布重訊，主要是配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。

中信銀表示，檢調到分行搜索對公司財務無影響，搜索行為也跟公司營運無關。

中信銀稍晚以文字回應，位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。

中信銀指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。