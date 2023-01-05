Kelly élan 肩背包Chamkila 山羊皮與羽毛材質49萬7100元。（Hermes提供）_SS23 Objets Hermes © Studio des Fleurs

Birkin Picnic提包Swift小牛皮與柳條編織材質79萬2000元。（Hermes提供）

潛水帆布與小牛皮拼接涼鞋2萬6400元。（Hermes提供）

小牛皮涼鞋2萬9500元。（Hermes提供）

Ferry Tales圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾2萬9200元。（Hermes提供）

Surfing Fan圖紋印花純棉與真絲混紡方巾1萬400元。（Hermes提供）

印花棉質毛巾布休閒帽2萬600元。（Hermes提供）

Rouge Hermes系列限量唇膏2900元。（Hermes提供）

愛馬仕（Hermes）今年以「天馬行空」做為靈感主軸，為2023春夏配件添上一絲「空靈感」。而觀察2023春夏男女裝風格潮流，也很容易嗅的到這種輕盈的空氣感。如今年新發的Kelly elan包款，就是以輕軟的Chamkila山羊皮打造，並綴縫上飄逸的鴕鳥羽毛，讓包身不僅輕軟，視覺效果也顯的宛如飄在空中一般；而廣受貴婦追捧的柏金包，今次全新造型的Birkin Picnic則像是要大家一同出門野餐一般，將swift小牛皮與柳條交織，「編」成宛如竹婁形態的包身，值得注意的是要將swift小牛皮捲成跟柳條一樣細難度本就相當高，又要運用柳條與小牛皮編出柏金包身，可謂相當考驗工匠技藝，同時也因為皮革的減少，包款重量也下降不少；男包也充滿看頭，以Kelly包為原型，重新發表的Kelly messenger為現代男性提到了優雅又實用的郵差包款式，擁有大容量與Etriviere馬鐙釦環的可調節式皮革揹帶。或是HACarreaux手提包，將泳池裡波光瀲灩美景運用皮革縫製於包身上頭，運用視覺感賦予包款一種輕鬆愉快的時尚態度。

鞋款部份，潛水帆布與小牛皮拼接的涼鞋成為春夏配件大宗，加上繽紛色彩很是吸睛，休閒鞋部份均使用EVA中底搭配TPU大底，增加耐磨損與輕量化結構，亦或是使用了防撕裂降落傘帆布與小牛皮拼接打造的踝靴，都在輕量化與實用性上達到了美觀與輕量兩種目的，鞋款上同時也看的到愛馬仕的珠寶設計元素，這源自鞋履與珠寶創意總監Pierre Hardy的構思，他以華麗珠寶形象轉化至鞋履上，帶來另一種充滿高級感的設計核心。而各種充滿「拔染」工藝的海灘巾和漁夫帽也頗有新意，以原色調布料充份染色後，再以特殊的顏料繪至上頭，達到「退色」效果，使用拔染工藝之成品富有獨特線條，且可選擇拔染的背景色系更為多元，對消費者的吸引力不容小覷。

美容配件唇膏也充滿驚喜，唇膏外身條紋設計同樣源自Pierre Hardy的設計，搭配唇膏內三種不同層次的紅色，色系充滿如夕陽般美麗的橘紅與艷麗的橙粉，頗有夏日輕盈海灘晚風的吹彿，也頗為點題此次春夏配件提的「天馬行空」所帶來的自在感。