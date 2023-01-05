由臺北市兵役局主辦的第1281次役男入營座談會，今（5）日下午於大安區公所10樓大禮堂辦理，本場次座談會由大安區區長林明寛主持，會中甫上任11天的兵役局李治安也特別到場代表蔣萬安市長參與座談並聆聽役男反映意見。

臺北市第1281次役男入營座談會於今（5）日下午於大安區公所10樓大禮堂辦理。(戴志揚翻攝)

李治安以自己軍旅多年的團體生活經驗，鼓勵役男除以快樂的心情接受軍中各項訓練鍛鍊強健體魄，更要珍惜同儕之間的情誼。(戴志揚翻攝)

李治安致詞時，代表市長表達關懷役男之意，並特別以自己軍旅多年的團體生活經驗，鼓勵役男除以快樂的心情接受軍中各項訓練鍛鍊強健體魄，更要珍惜同儕之間的情誼。

李治安會後與役男大合照。(戴志揚翻攝)

本次座談會除入營前注意事項說明及役政工作簡介，並由新訓中心幹部詳細介紹入營後生活須知，期使役男在入營前先行了解部隊生活，才不會惶恐怖安。

最後，座談會主持人林明寬區長也以詼諧語氣提醒，兵役局在役男報到，都會貼心發給每個人100元電話卡，這個電話卡主要是讓役男入營後第1時間打電話報平安，而優先報平安的對象是父母而不是女朋友喔。

座談會最後，李局長再次勉勵役男，要好好珍惜軍事訓練役訓練4個月時間，役期雖然短，但也是人生一段寶貴的經歷，期許退伍後，再各個工作領域，都能發揮所長，造福社會，也為自己的人生負責。