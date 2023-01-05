選前揚言揭發「大秘寶」的新竹市長高虹安，今(5日)開記者會揭發新竹棒球場155項缺失，包括地下15公分挖出廢磚塊、廢電線等，但相關廢電線竟隨即遭滅證，被熱議水很深。前立委郭正亮在《國民大會》節目指出，高虹安現在是在一個奇怪生態的坑裡面，這裡面一大堆都是共犯結構，包括公務員，包括議會，甚至包括檢調。他也示警獨自挖桃園大秘寶的桃園市議員詹江村要小心，所有的證據都要拍照，不然就會消失。

「比如說新竹市的民進黨市議員要不要協助查？」郭正亮提到新竹大秘寶表示，雖然對新竹市、桃園市這些地方議會信心不多，整個桃園只看到村長一個人拿泥鍬在那邊挖弊案，他就說，以前申請不到的資料，桃園市長張善政一上來，他立刻申請到，所以你就知道過去是什麼樣的生態。

「高虹安接任市長，對不起，妳現在是在一個奇怪生態的坑裡面。」郭正亮強調，這裡面一大堆都是共犯結構，包括公務員，包括議會，甚至包括檢調！「所以我才跟他(村長)說你要很小心吶，你所有的證據都要拍照，不然就會消失啊，你的證據可能會消失啊！」也不是說都跟你為敵，但你不知道告密者在哪裡。所以你的(揭弊)圈子不能太大，不然有人知道了就趕快去告訴、消滅證據。主持人：「就像那個電線一樣！」

郭正亮感嘆，這就是台灣地方政治的悲劇，台南也是，從爐碴到光電，「想一想那是結合了多少利益在裡面！」