又是新的一年開始，儘管時常會有各路人士大膽預言世界大事，至於有無應驗也無人深入追究，只能說這些傳說僅供參考價值。近日一名自稱來自遙遠的2714年的時空旅人約曼尼(Aery Yormany)示警，今年(2023)即將發生關於自然災害、基因突變、新疾病等5件事，要大家牢牢記住以下日期。

據英國《每日星報》(The Daily Star)報導，約曼尼在短短30秒的影片提到:「一定還有許多人不相信我是真正的時空旅人，所以請記住2023年這5個日期…」

3月14日，號稱「巨浪」的最強勁海嘯將襲擊美西海岸；4月28日，一位天生擁有許多突變的嬰兒即將誕生，像是新的器官等等；5月7日，名「VorcenX」的新疾病將從冰冠中被釋放，致死率達40%；10月30日，在熱帶雨林發現新世界，裡面有新的人類物種；11月3日，一場人類與其他物種間的星際戰爭引爆。

2023年新的預言搶先曝光，隨即引來網友留言質疑，認為這誇大其詞，令人難以相信，還有一派人持隨和態度，反酸「我還在等你去年的預言」。不過，約曼尼也替自己辯解道:「我只做非常重要的事情。」