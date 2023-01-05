許多情侶分手的原因除了個性磨合不順外，外貌不合也可能是分手原因之一。一位男網友表示，最近他看到女友裸體才發現，奶頭跟吸管一樣長長黑黑的，讓他相當震驚。對此，一位曾在醫院工作的內行人警告，「如果你不喜歡黑長乳頭，未來不要生育小孩比較好」，因為許多婦女生產完畢後，漂亮的乳頭在哺乳時會遭到摧殘。

原PO在Dcard發文表示，他交往前就知道女友胸部不怎麼大，只有荷包蛋大小。最近女友坦誠相見後，他才發現不對勁，「她的奶頭跟吸管一樣，長長黑黑的」。原PO坦言看到女友的裸體後，自己有點嚇到，但也好奇女友的狀況是不是個案，「有女生的奶頭是這樣嗎？我是沒見過」。

對此，許多人紛紛回應，「你的屌也黑黑的跟吸管一樣啊，嫌什麼？」、「有照片嗎？」、「通常生小孩哺過乳的比較會這樣」、「我是沒看過，不過你不喜歡的話就趕快分手不要浪費人家時間，而且有很多人排隊要找女友，你趕快讓位子出來吧」、「巧克力乖乖？」。

另外也有內行人指出，「不能接受就分手，儘早分了，但分手理由不要用這個。但先給你打預防針，如果你不喜歡黑長乳頭，未來不要生育小孩比較好，因為蠻多婦女即便生產前乳頭漂亮，生產後哺乳乳頭很多會被摧殘。再來我在醫院待過一陣子，看過的奶頭、陰唇、陰莖很多，每個人的形狀都不太一樣，這些私密部位基本上不會因為性事而變黑變鬆變細的」、「黃種人天生顏色就是比較深啊，而且不管年輕時奶頭多粉嫩，生完小孩之後奶頭都很可能會變黑、變大，如果要要粉要淡色建議你直接找白人」。