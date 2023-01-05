大陸央視新聞用戶端5日報導，大陸住房和城鄉建設部長倪虹說明2023年大陸房地產市場走向，他強調，對購買首套房的要大力支持，首付比、首套利率該降的，要降下來。

倪虹指出，要用一個詞概括住房和城鄉建設部門工作核心，就是「精準」。住房城鄉建設工作千頭萬緒，又和民眾利益相關，要實現質的有效提升和量的合理增長，必須要在精準上下功夫。

首先問題要找得準，目標要瞄得準，政策要用得準，這樣才能夠精準落實好中央經濟工作會議精神，精準滿足民眾對美好生活的嚮往。因城施策、精準施策，提振市場信心。

對於購買第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率該降的都要降下來。對於購買第二套住房的，要合理支持。以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。對於購買三套以上住房，原則上不支持，就是不給投機炒房者重新入市留有空間。

倪虹認為，同時，增加保障性租賃住房的供給和長租房市場的建設，讓新市民、年輕人能夠更好地安居，讓他們放開手腳為美好生活去奮鬥。用力推進保交樓保民生保穩定工作。著力化解房企風險，提高住房建設標準，為房屋提供全生命周期安全保障。

合力整治房地產市場秩序，讓民眾放心買房、放心租房。將牢牢抓住讓民眾安居這個基點，努力讓民眾住上更好的房子為目標，從好房子到好社區，從好社區到好社區，從好社區到好城區，進而把城市規畫好、建設好、管理好，讓城市更宜居、更韌性、更智慧。

倪虹強調，他對2023年住房城鄉建設工作還是充滿信心，對房地產市場企穩回升，還是很有信心。

報導稱，今年在擴內需促消費工作當中，住房改善是一項重要工作，同時，在防範化解重大經濟金融風險工作當中，房地產也位在其中。如何處理好兩者關係，精和準就顯得格外重要。只有目標瞄準了，政策拿準了，才能讓市場有信心，讓購房者有信心，讓城市裡的新市民和年輕人對未來有信心。