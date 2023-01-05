台北市長蔣萬安經試運行前市長柯文哲的晨會模式，決定取消每日晨會，並強調需要有效率的會議，引來在野黨撻伐，不過據悉，蔣市府並非完全取消晨會，而是改以周一晨會、周四午餐會報方式進行，固定出席人員為市長、副市長、秘書長、副秘書長等府層級人員，各局處則依照議題參加。

民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府取消每日晨會，使市府內瀰漫「爽日子要來了」氣氛，更曝光內部基層員工爆料，稱過去7點準時到辦公室的局處首長，如今早上都不見人影。

不過就府內人士透露，過去的每日晨會模式，各局處為湊足議題，導致許多細如牛毛、科長就可以解決的議題，都得搬上台面討論，實在無效率。

據了解，蔣萬安已經拍板定案，未來每周一固定舉辦晨會、每周四舉辦午餐會，搭配周二的市政會議，將晨會及午餐會討論的內容，再送到市政會議研商，由蔣萬安裁示，達到有決策力的高效率政府。

台北市政府羅旺哲表示，市府團隊在第一周的試運行之後，已經凝聚共識，以「效率」為最高指導原則，不論是晨會或午餐會報，或任何一種形式的會議，都可以彼此交換意見。