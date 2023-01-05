政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌宣布，其中1400億元以每人將發6千元現金方式全民共享，最快可能在3月直接匯入民眾帳戶。《老天鵝娛樂》臉書粉專今天(5日)舉辦網路投票，詢問網友「中央超徵稅收將還稅於民發現金，你各位認同嗎？」截至5日傍晚9點30分，令人意外的是，有58%的網友認同，但也有42%的網友表示反對。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》今(5日)針對「中央超徵稅收將還稅於民發現金，你各位認同嗎？」舉辦網路投票，截至5日傍晚9點30分，共2.3萬人投票，58%的網友表示認同，42%的網友表示反對。

網友紛紛表示，「一開始蔡英文說不發錢的時候我是還蠻欣賞的，直到蘇貞昌說要發錢。真有心要幹正確的事的話就給我堅持下去啊」、「現在就是大家都知道如果這筆錢能被妥善利用會更好，但又覺得直接被貪掉的機會很高，所以覺得不如拿回來自己花」、「認同啊～反正不還也是被貪走」、「我相信大家都希望把這筆錢用在更好的地方，但是現在這個政府很難相信，所以還是還給我們比較實在」、「就算沒發給人民這筆錢也是會消失的」。

也有網友認為，「拿去還債不要多借錢，或是拿來做其他事才真的對全部的人民有益」、「覺得不發，然後把錢拿去做該做的事，或者今年少收一點」、「倒是希望拿來還舉債的項目也好，前提是真的拿來還債」。