牛仔褲代工大廠如興日前爆財務危機，國發基金投資因而慘賠；對於投資如興公司未詳查被收購標的，投資東貝後管理不力等，監察院財政及經濟委員會日前通過3位監委調查報告，糾正國發會；對此，國發會晚間發聲明表示，尊重監察院糾正意見，會持續強化投資審議程序及投後管理。

監察委員對國發基金投資如興、東貝案進行糾正，國發基金表示，尊重監察委員的指正，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，改善釋股程序、改善彈性，後續並會就糾正案的內容，研析後進行回應說明。

國發基金依據「產業創新條例」第 29 條設置，旨在加速產業創新加值、促進經濟轉型及國家發展，初次申請之個案，皆經政策評估會議、投資評估審議委員會及管理會會議等三階段審議，自設立以來，審核流程雖因時間推移多有變革，對申請案件採用同一審議程序；國發基金表示，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，並針對釋股程序改善彈性，而針對部分程序仍有誤解，國發基金將持續盡力說明。

對於如興、東貝兩件投資，國發基金將審慎處理、確保投資權益。以如興案為例，國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、董事長陳仕修相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。