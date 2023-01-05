新竹市長高虹安揭露新竹棒球場開挖後竟有磚石及電纜，新黨台北市議員侯漢廷5日在臉書列舉新竹棒球場改善荒謬紀錄，並質疑在改善完一堆問題後，竟然還有一堆問題，起初的建造與驗收到底要多爛？林智堅市府團隊找一堆專家學者背書，是否專家給了建議但不改善，對民眾撒謊？

「味全與富邦大概會害怕自己竟然在天堂路上打過球。」侯漢廷質疑，但是過去的新竹市政府、廠商竟然再三保證「天堂路」沒問題，背後利益及政治考量更令人害怕。兩個問題：第一，在改善完一堆問題後，竟然還有一堆問題，究竟開始的問題有多大？起初的建造與驗收到底要多爛？第二，民進黨的市府團隊，找了一堆專家學者背書，是專家找不出問題？還是專家給了建議但不改善？或是根本沒讓專家場勘、帶著他們走馬看花就自己發新聞稿稱專家肯定，對民眾撒謊？

侯漢廷直批，無論哪一種，都能說明廠商及過去的市府團隊爛到根裡，為了配合蔡英文及林智堅選情，沒認真驗收就開打，置球員安危不顧。「全台灣還有多少新竹棒球場？還要讓民進黨繼續執政嗎？」

侯漢廷並列舉新竹棒球場改善荒謬紀錄：

2022年6月24日，職棒聯盟提出「第一次改善建議」報告，點出球場一堆缺失，市府說會改善。

2022年6月29日，鄭正乾委員及高虹安委員場勘，質疑場地有多項缺失，新竹市政府說沒問題，改善完成。

2022年7月13日，林耕仁議員場勘，再質疑場地缺失，新竹市政府說沒問題，開幕前改善完成。

2022年7月17日，聯盟向市府提出「第二次改善建議」報告，要求針對球場缺失改善，市府說沒問題。

代理市長更說，「市府依照程序於6月邀請中華職棒祕書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依照各界意見積極改善，目前皆已完成。」

2022年7月22日，球場開幕，蔡英文到場說給市民滿滿的感動。

結果，負評如潮，球員受傷。

2022年10月27日，新竹市府說每天召開施工檢討會議，每週邀請專家開會改善諸多問題。

2022年12月7日到14日，新竹市府宣告27項缺失全數優化完成，並稱WBC代表、美國職棒大聯盟場務專家 Murray Cook、中華職棒大聯盟、中職球員工會等一致肯定。

2022年12月18日，新竹市府說球場改善已優化完成，「有心人士搬弄是非，刻意於媒體造謠生事，除製造錯誤輿論。」

2022年12月25日，高虹安就職上任，民進黨市府團隊下台。

2023年1月，球場地下挖出電纜磚石。