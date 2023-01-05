為了達到2050淨零碳排，大廠商，中小企業都有碳盤查需求，第三方查證機構炙手可熱。但過去國內僅有7家民間查證公司，且全掌握在外商手裡，收費昂貴。經濟部標檢局去年因此輔導國內5家本土法人機構投入，希望以量制價。今又宣布，年底可望再有6家民間查證公司投入，預估年底總數可以達到18家，家數比過去翻倍有餘，希望藉由競爭將價格壓低。

國內有環保署公告第一、二批納管事業單位，應於每年8月底前完成前1年度溫室氣體排放量盤查登錄；金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」要求100億元以上、鋼鐵業及水泥業等上市櫃公司應於2024年完成查證；國外歐盟CBAM要求進口商自今年10月1日起負起提報商品碳含量義務，都讓國內廠商碳查證需求急速成長。

標檢局表示，原來僅有7家民間查證公司，量能不足，中小廠商有反應查證費用昂貴問題。因此考量需求，去年輔導5家本土法人機構投入，包括金屬工業研究發展中心、商品檢測驗證中心、工研院量測中心等。

這5家法人機構已取得全國認證基金會(TAF)自願性認證資格，正在進行環保署許可查驗機構資格申請，標檢局預計5月可正式投入接案。接下來，有6家私人查證公司也取得TAF認證資格，統計2023年底，總數可以有18家民間與法人機構投入查證行列。

標檢局希望藉此紓解查證供不應求壓力，同時提供國內企業多元選擇，以及合宜費用。