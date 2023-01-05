身為臺南女婿的新任臺南市政府經濟發展局長林榮三，今（5）日首次公開亮相，並公布今(2023)年經濟發展的八大施政願景；林榮三坦言，現階段最重要「安內」，並肯定該局團隊的人，都是專業人才，他只是下達「整合政策」的執行者，如果有正確的施政方向，就能將臺南市各項經濟發展，帶到「對的方向」。

為降低前任臺南經濟發展局局長陳凱凌涉及貪污，目前正羈押禁見中的衝擊；新任的臺南市政府經濟發展局長林榮三坦言，他會扛起讓整個局勢「安穩」的責任，讓所有的「市民有感」，這也是他個人最大的福報。

為了証明他跟局內所有同仁在一起共同打拚，他也主動要求與等各科室主管等人，同樣穿著經濟發展局的專屬背心亮相。他指出，他的太太是南市仁德人，也是臺南女婿，早在去年六月間，南市長黃偉哲曾詢問他有關綠能、工業局開發等市政。因他的丈人與丈母娘目前年事已高，所以曾向黃市長詢問，是否有機會到臺南市政府服務。

林榮三說，南市府經濟發展局的業務範疇，從小至各鄉鎮的菜市場，百貨公司到商圈，以及工業區開發、招商引資，大至科技工業區的建設，新興的綠能產業等，可謂包羅萬象，因個人曾在水利、都市發展、建設局等公務行政等方面，都有過去經驗，所以應該能貢獻所學。

同時，因父親是一個不識字的菜販，所以他也可以說是在菜市場長大的小孩，所以更能深刻體會到其間文化，並思索如何擦亮各市場的不同亮點，進而振興庶民經濟；如何營造不同商圈的特色，打造更受歡迎的購物天堂等。

自就任之後，已發覺南市經濟發展局內不乏有經驗的專業人才，所以現階段只要能先「安內」，補足不同科的人員空缺，讓全體同仁好好的發揮其所長，進而落實執行整合政策，就一定能讓該局各種業務發展的更好，營造更好的南市最適合居住與就業的環境。

今後南市經濟發展局八大發展主軸，包括一市場與亮點振興庶民經濟、二營造商圈特色，打造購物天堂、三推行單一窗口與輔導未登記工廠、四沙崙智慧綠能科學城、五招商引資進而創造繁榮、六科技七股及綠能領航、七健康沙崙與柳營再起、八淨零碳排永續家園。