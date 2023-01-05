臺南市政府經濟發展局今（5）日舉辦施政願景發表記者會，新任局長林榮川與續任的副局長蕭富仁等人，在會中分享過去一年來在臺南投資狀況，以及產業數位轉型等成果及未來施政願景，同時配合國家六大施政主軸並結合產、官、學、研等單位全力推動「沙崙智慧綠能科學城」、「大臺南會展中心」、「南科三期」、「產業園區報編」等重大建設推動成效，企盼能持續與各界夥伴協力合作，共創臺南經濟與產業發展的新榮景。

經發副局長蕭富仁表示，新冠肺炎疫情對全球經濟影響甚鉅，當消費者減少外出頻率，以人為服務核心的零售業與餐飲業者更是受到嚴重的衝擊，為輔導與協助業者進行轉型協助，同時為提供給消費者更優質的購物環境及多元管道，111年除向中央爭取近35億元補助經費，辦理招商、節電設備汰換、輔導業者數位轉型與辦理傳統市場軟硬體設備更新外，更媒合臺南市餐飲公（工）會、中小企業榮譽指導員協進會及商圈協會設置30處諮詢站外，率全國之先委請專人到場協助餐飲業者申請補助，總計共協助完成申請送件數1134件，據經濟部統計，本市申請件數3858件，通過件數3287件（件數全國第4），案件通過率85％。

在招商引資方面，考量臺商回流及本土各級產業需地殷切，除透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，亦積極推動南科三期、柳營科技園區第三期、新市產業園區、七股工業區、綠能產業園區及沙崙健康園區等開發計畫，滿足未來產業進駐營運需求，協助更多國內外優質企業落腳臺南，進而帶動地方及區域的發展，同時為協助加快廠商投資腳步，每月由黃偉哲市長親自主持投資會報，檢討各項重大投資案件進度，總計目前列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2928億元，四年來已協助完成投資72案、投資額近8百億元，經統計111年共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，預計可增加9680個就業機會。

在數位轉型與新創輔導方面，協助中小企業因應國際趨勢，加碼設立主題式聯盟，推動公共服務數位化，111年計有48案研發計畫，補助金額達4500萬元，累計投入研發的經費逾1億2000萬元，促投資金額達1億6000萬元，有效帶動產業升級轉型，同時開設新創相關課程及辦理工作坊共36場次，輔導51組新創團隊，協助5家成立公司，帶領團隊參加創業展覽2場，辦理創業大型展1場，協助創新團隊創造約4000萬元商機，爭取創業投資資金共1227萬元，展現市府與廠商攜手拚經濟決心。

另亦積極配合中央推動地方創生，打造有創業機會的未來城鎮、創造鄉鎮獨特魅力，今年計獲國發會核定案七股及學甲2計畫案，經費合計3171萬元，希望藉以發展地方產業，讓更多年輕具創意的臺南年輕人回故鄉發展，創造臺南嶄新風采。