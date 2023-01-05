全國第二大建築師公會-台中市建築師公會，今（5）日完成第三屆理事長暨理監事交接。新任理事長虞承宗表示，上任後不僅將持續推動溪西建築圖書館與宜居建築，還要為建築師發聲，導正建築師應負「監造」之責、而非「監工」之責的觀念，釐清建築師與營造廠的權責問題。

虞承宗說，社會大眾常誤會「監工」是建築師該負的責任，「房子倒塌了先抓建築師，就連司法單位都搞不清楚」！但其實「監工」是營造廠的責任，營造廠要負責監督工地現場工人施做模板、灌漿等施工品質，而建築師是負責「監造」，也就是監督營造廠是否有按圖施工、把建築蓋好。

台中市建築師公會自從縣市公會合併後，目前總會員數多達794人，目前為全國第二大建築師公會，僅次於台北市建築師公會。5日晚間舉辦第二、三屆理事長暨理監事交接典禮，由第二屆理事長黃郁文將印信交接給第三屆理事長虞承宗。

虞承宗說，「溪西建築圖書館」從第一屆理事長鄭明裕、第二屆理事長黃郁文持續推動至今，與台中市政府合作首座融合建築美學特色，透過建築界五大公會挹注近850萬捐款，購置建築美學特色圖書達7,500冊、國內外專業建築期刊共46種，為建築師與市民可以對話的專業建築圖書館，能夠讓市民了解建築師工作內容，上任後也將持續推動。

此外，虞承宗指出，未來會持續推動台中市宜居建築，對塑造都市景觀與建築環境有很大幫助，也對改善都市二氧化碳排放，創造更好的居住空間。「宜居建築是第二屆理事長黃郁文在五年前發起、推動，公會與台中市都發局每周五的下午開會研議條文，後經公會努力爭取，營建署同意，可創造鄰里間互動。」

台中市政府在2019年發布地方特別法「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，讓建商發揮創意，以垂直綠化公共複層式露台，綠化引入景觀陽台、爬藤類植物攀附擴張網等遮陽設施，助通風的導風板，以及屋頂花園等五大類設施。