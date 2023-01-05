還稅於民終於拍板普發現金6000元，但蔡政府仍被質疑決策反覆髮夾彎。國民黨台北市議員游淑慧5日在《頭條開講》節目指出，總統蔡英文才親自說這是不容易的決定，兩三天後就在黨內壓力下改口了，這代表蔡英文在2022大敗後已經嚴重跛腳，抵擋不過黨內所有要選立委的人的壓力了。

「照理說你應該不知道有這個超徵的錢啊！這不是到了年底以後意外發現的嗎？」游淑慧表示，可是這些缺口不是一直都在嗎？請問一下，我們原本打算要怎麼樣去補這2700億的缺口呢？你說台灣景氣變好，經濟成果全民共享，講得好棒棒，那為什麼欠的錢愈來愈多？為什麼沒有多餘的錢去還債？你不是好有錢嗎？這叫財務狀況變好嗎？這個叫作今日不知明日事，有錢先花掉，欠債別人還。「因為民進黨、蔡英文都不想2024以後的事了不是嗎？」

游淑慧還提到，從這一次蔡英文的反覆，1月三天反覆，1月2日還召開國安會議，親自說這是一個不容易的決定，兩三天後就在黨內的壓力之下改口了，這代表什麼？蔡英文在2022年大敗之後，已經嚴重跛腳了！

「因為大家以前都說君無戲言。」游淑慧指出，尤其這個「君」還親自開了國安會議，親自出來宣布，她大姊都七百多天沒有出來開記者會了，為了這兩件事親自開記者會，結果三天後就打臉？你以為她想嗎？她不想，但是她已經抵擋不過黨內所有要選立委的人的壓力了。

游淑慧強調：「所以蔡英文正式進入跛腳時期！」