台中一名趙姓女子因不滿鄰居小女童在玩耍時說「老妖婆」，自認遭女童辱罵，竟持鑰匙朝向女童之臉部及額頭戳刺，事後，趙女更辱罵女童母親「瘋婆子」、「瘋狗」等語，法官依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處趙女拘役50日；又依犯公然侮辱罪，判處拘役30日，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，趙女與女童及其母親為鄰居關係。去年4月5日下午5時50分許，女童與友人在社區中庭處玩戰鬥陀螺，當時友人說戰鬥陀螺內住了一位強悍的老妖婆，女童就跟著複誦「老妖婆很強悍」，恰巧被路過的趙女聽到，趙女自認遭女童辱罵，竟接續持鑰匙朝向女童之臉部及額頭戳刺，致其因此受有臉擦傷、前額挫傷等傷害。

同年4月9日晚間11時許，女童母親因此事與趙女發生爭執，趙女在不特定住戶得以共見共聞之電梯公共空間處，接續對女童母親辱罵「妳心狠手辣」、「我說罪魁禍首就是她」、「起先會引起這個禍端，就是因為她，她教她女兒罵我」、「很狠，她很囂張，很野蠻，很鴨霸，不懂情理」、「妳叫妳女兒罵我」、「對啊，我就被瘋婆子騷擾、騷擾、騷擾，這樣，還被咬啊，瘋狗很會咬我啊」等語，公然辱罵母童女親，足以貶損其人格尊嚴及社會評價。

法庭審理時，女童母親證稱，女兒返家後，丈夫看見女兒鼻子有一條刮痕，詢問其鼻子怎麼了，女兒說是遭鄰居用鑰匙打的，當時女兒在哭泣，她看見傷勢後，就立刻下樓到管理室觀看監視器，當天帶女兒去驗傷及報警處理。

趙女到案時否認犯行，辯稱僅有以手指戳向女童的額頭，並指著她，要求她不要口出惡言，印象中沒有戳到她，不清楚何以會有診斷證明書所載之傷勢；而自己沒有公然侮辱之主觀犯意，僅是有感而發，未指名道姓，女童母親自己要對號入座。

法官勘驗監視器光碟，可見趙女有多次抬起左手朝女童頭、臉部比劃、戳刺或毆打之動作，畫面中分別有一道銀色亮光出現並射往女童臉部正面處，且於該銀色光束出現時，女童同時出現頭部往後之閃躲動作，足證趙女確實有於案發時、地，手持鑰匙朝向女童臉部戳刺2下之行為。

法官審酌趙女本應以理性、和平之手段與態度處理糾紛，亦應控制己身情緒，竟率然為上開犯行，所為實屬不該；且犯後未能坦承犯行，迄今亦未與女童及其母親等達成和解，法官依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處趙女拘役50日；又依犯公然侮辱罪，判處拘役30日，可易科罰金，可上訴。