2023年農曆年假長達10天，民眾圍爐宴飲需求強勁，老爺酒店集團旗下多家飯店推出別具特色的年菜饗宴，網羅中、西、日、原民風多款海陸佳餚，包括拿金牌的中式年菜、限量20套的日式重箱、環遊世界的異國風味菜，品項豐富；不管是大家族多人圍爐的桌菜，或是小家庭夫妻共享的套餐，統統滿足。桌菜價格自9800元到36800元不等，單點年菜每道550元起。
【台北老爺外帶金牌年菜 1／7前享早鳥優惠】
深受老饕推崇的台北老爺酒店明宮粵菜廳，主廚何啟光嚴選頂級食材，推出海陸雙拼的「玉兔迎春除夕圍爐團圓宴」，內含「明宮迎賓五中碟」、鮮甜Ｑ彈香氣四溢的「蒜香牛油焗龍蝦」、上等鮑魚佐秘製醬汁的「蠔皇花膠六頭鮑」、「瑤柱金銀臘味飯」等10道佳餚，每桌10人份售價36800元起。其中「瑤柱金銀臘味飯」多次榮獲媒體評選大獎，主廚以兩次蒸烤工序，讓米飯吸飽燒臘香氣，再擺上臘腸和肝腸增添風味，是餐廳招牌美食之一。另針對小家庭客群，明宮粵菜廳也推出圍爐年菜套餐，雙人即可預訂，每人每套3680元起，就算人少也能在五星飯店享用美饌佳餚歡度除夕。
台北老爺同時提供外帶年菜，單點年菜最低550元起，另有「瑞兔呈祥外帶年菜」套餐可選，內含榮獲2022年電子媒體年菜評選冷盤類金牌獎的「五福錦繡大拼盤」、圍爐必吃的「冠軍排翅海景佛跳牆」及香氣濃郁、作法繁瑣的「瑤柱金銀臘味飯」、「黑糖桂圓年糕」等8款美味佳餚，適合8人共食，每套17318元；1月7日前早鳥優惠價15888元，現省1430元。
【新竹老爺異國美饌飄香 日式重箱限量20套 】
新竹老爺酒店則推出中、西、日式三款外帶年菜方便民眾選擇，無論是深受饕客喜愛的經典中式桌菜，還是深具日式文化的御節料理「重箱」，或是融合西式風味的新潮料理應有盡有。明宮粵菜廳推出「玉兔迎春年菜外帶組」，以「迎春錦繡大拼盤」為頭盤，內含烏魚子、川味口水雞、五味冰卷等精緻小品，另有圍爐桌菜必備的蜜酥虎蝦蘿蔔糕、魚躍龍門海石斑、旭蟹滿盆香米糕、滿罈御賜佛寶鼎、椒鹽金沙豬棒腿、蠔皇蒜子花膠鮑魚，10人份7道佳餚，每套12800元起。
新竹老爺中山日本料理推出日式年菜「御節料理」，日式正宗年味讓無法去日本旅遊的民眾或在台日本人，宅在家也能品嚐道地的日本新年料理。象徵幸運和緣分重重堆疊的「重箱」，內含土魠魚西京燒、澳洲和牛柚子胡椒風味、鱈場蟹香烤、明蝦鹽烤、龍蝦海鮮散壽司、黑蒜地雞湯等多款猶如藝術品般的美饌，每套5人份12800元起，限量20套。而Le Café咖啡廳則以暢遊世界為題，透過團聚品美食與親友一同遊歷異國，菜色包括法式慢燉原塊牛小排、德式豬腳佐巴伐利亞酸菜、西班牙傳統海鮮飯、曼哈頓鮑魚海鮮巧達湯、甜點磅蛋糕及飲品，每套約5至6人份11800元起。
【南港老爺行旅除夕圍爐 低雞精入菜營養加倍】
南港老爺行旅Soft Kitchen今年以各國紙鈔貨幣裝飾，將餐廳營造出滿滿年節喜氣，同時推出「開運兔給樂Happy Together」除夕圍爐宴，10人10道佳餚每桌23800元起，包含以台灣知名品牌「農純鄉滴雞精」入菜的羊肚菌干貝雞湯以及明太子海膽焗蝦、黑椒鮮蔬牛肋排、海鮮福袋燴鮑魚等澎派美饌，現場還有開運遊戲送好禮等活動，邀民眾試手氣熱鬧過新年。
【知本老爺旅遊兼圍爐 11道菜萬元有找頗超值】
今年過年長達10天連假，不少人考慮旅遊兼團圓歡度年節，台東知本老爺酒店為滿足出遊旅客除夕圍爐需求，年菜結合在地特色，推出春節限定「新春團圓宴」，每桌10人份11道佳餚9800元起。內含冬季必吃的沙茶魚頭火鍋、道地原民美食「卑南月桃小米粽」、溫泉貴妃紹興蝦及老爺一品佛跳牆等佳餚，遊客與家人可在風光明媚的溫泉鄉享受溫馨愜意的團聚「食」刻。
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