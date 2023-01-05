台北老爺酒店春節年菜「瑤柱金銀臘味飯」，多次榮獲媒體評選大獎，內用外帶都可吃到。(老爺酒店集團提供)

台北老爺酒店明宮粵菜廳提供滿足多人圍爐的桌菜和小家庭共享的個人套餐。(老爺酒店集團提供)

台北老爺中式外帶年菜「瑞兔呈祥外帶年菜」，1月7日前預訂享優惠價15,888元。(老爺酒店集團提供)

新竹老爺推日式重箱年菜外帶，每套12,800元起，限量20組。(老爺酒店集團提供)

南港老爺行旅除夕圍爐宴每桌10人10道佳餚，售價23,800元起。(老爺酒店集團提供)

台東知本老爺酒店春節限定「新春團圓宴」，每桌10人份11道佳餚9,800元起。(老爺酒店集團提供)

2023年農曆年假長達10天，民眾圍爐宴飲需求強勁，老爺酒店集團旗下多家飯店推出別具特色的年菜饗宴，網羅中、西、日、原民風多款海陸佳餚，包括拿金牌的中式年菜、限量20套的日式重箱、環遊世界的異國風味菜，品項豐富；不管是大家族多人圍爐的桌菜，或是小家庭夫妻共享的套餐，統統滿足。桌菜價格自9800元到36800元不等，單點年菜每道550元起。

【台北老爺外帶金牌年菜 1／7前享早鳥優惠】

深受老饕推崇的台北老爺酒店明宮粵菜廳，主廚何啟光嚴選頂級食材，推出海陸雙拼的「玉兔迎春除夕圍爐團圓宴」，內含「明宮迎賓五中碟」、鮮甜Ｑ彈香氣四溢的「蒜香牛油焗龍蝦」、上等鮑魚佐秘製醬汁的「蠔皇花膠六頭鮑」、「瑤柱金銀臘味飯」等10道佳餚，每桌10人份售價36800元起。其中「瑤柱金銀臘味飯」多次榮獲媒體評選大獎，主廚以兩次蒸烤工序，讓米飯吸飽燒臘香氣，再擺上臘腸和肝腸增添風味，是餐廳招牌美食之一。另針對小家庭客群，明宮粵菜廳也推出圍爐年菜套餐，雙人即可預訂，每人每套3680元起，就算人少也能在五星飯店享用美饌佳餚歡度除夕。

台北老爺同時提供外帶年菜，單點年菜最低550元起，另有「瑞兔呈祥外帶年菜」套餐可選，內含榮獲2022年電子媒體年菜評選冷盤類金牌獎的「五福錦繡大拼盤」、圍爐必吃的「冠軍排翅海景佛跳牆」及香氣濃郁、作法繁瑣的「瑤柱金銀臘味飯」、「黑糖桂圓年糕」等8款美味佳餚，適合8人共食，每套17318元；1月7日前早鳥優惠價15888元，現省1430元。

【新竹老爺異國美饌飄香 日式重箱限量20套 】

新竹老爺酒店則推出中、西、日式三款外帶年菜方便民眾選擇，無論是深受饕客喜愛的經典中式桌菜，還是深具日式文化的御節料理「重箱」，或是融合西式風味的新潮料理應有盡有。明宮粵菜廳推出「玉兔迎春年菜外帶組」，以「迎春錦繡大拼盤」為頭盤，內含烏魚子、川味口水雞、五味冰卷等精緻小品，另有圍爐桌菜必備的蜜酥虎蝦蘿蔔糕、魚躍龍門海石斑、旭蟹滿盆香米糕、滿罈御賜佛寶鼎、椒鹽金沙豬棒腿、蠔皇蒜子花膠鮑魚，10人份7道佳餚，每套12800元起。

新竹老爺中山日本料理推出日式年菜「御節料理」，日式正宗年味讓無法去日本旅遊的民眾或在台日本人，宅在家也能品嚐道地的日本新年料理。象徵幸運和緣分重重堆疊的「重箱」，內含土魠魚西京燒、澳洲和牛柚子胡椒風味、鱈場蟹香烤、明蝦鹽烤、龍蝦海鮮散壽司、黑蒜地雞湯等多款猶如藝術品般的美饌，每套5人份12800元起，限量20套。而Le Café咖啡廳則以暢遊世界為題，透過團聚品美食與親友一同遊歷異國，菜色包括法式慢燉原塊牛小排、德式豬腳佐巴伐利亞酸菜、西班牙傳統海鮮飯、曼哈頓鮑魚海鮮巧達湯、甜點磅蛋糕及飲品，每套約5至6人份11800元起。

【南港老爺行旅除夕圍爐 低雞精入菜營養加倍】

南港老爺行旅Soft Kitchen今年以各國紙鈔貨幣裝飾，將餐廳營造出滿滿年節喜氣，同時推出「開運兔給樂Happy Together」除夕圍爐宴，10人10道佳餚每桌23800元起，包含以台灣知名品牌「農純鄉滴雞精」入菜的羊肚菌干貝雞湯以及明太子海膽焗蝦、黑椒鮮蔬牛肋排、海鮮福袋燴鮑魚等澎派美饌，現場還有開運遊戲送好禮等活動，邀民眾試手氣熱鬧過新年。

【知本老爺旅遊兼圍爐 11道菜萬元有找頗超值】

今年過年長達10天連假，不少人考慮旅遊兼團圓歡度年節，台東知本老爺酒店為滿足出遊旅客除夕圍爐需求，年菜結合在地特色，推出春節限定「新春團圓宴」，每桌10人份11道佳餚9800元起。內含冬季必吃的沙茶魚頭火鍋、道地原民美食「卑南月桃小米粽」、溫泉貴妃紹興蝦及老爺一品佛跳牆等佳餚，遊客與家人可在風光明媚的溫泉鄉享受溫馨愜意的團聚「食」刻。

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