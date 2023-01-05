羅馬天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）的葬禮5日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St Peter’s Basilica）舉行，由教宗方濟各主持，為史上前所未見。本篤十六世雖自2013年退位後就不再是梵蒂岡元首，安息彌撒仍可見德國總理蕭茲、西班牙王后蘇菲亞（Queen Sofia of Spain）、美國駐教廷大使唐諾利（Joe Donnelly）等政要與王室成員。教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，約有5萬民眾湧入現場觀禮。

本篤十六世去年12月31日辭世，享耆壽95歲。他打破普世天主教600多年傳統，自2013年主動辭去教宗職務後被尊為「榮休教宗」，開創梵蒂岡圍牆內同時住有2位「白衣主教」的首例。儘管本篤十六世與方濟各作風迥異，政治危機在梵蒂岡數幾度燃起，兩人始終維持友好。方濟各曾受訪表示，本篤十六世就像「同住一個屋簷的祖父」。

方濟各5日上午領導125名樞機主教、200名主教和3700多名神父為本篤十六世主持安息彌撒，他受膝傷所苦，全程多以坐姿主持，不過氣色及精神俱佳。他將本篤十六世比作耶穌，稱其為「我們慈愛的父」。

禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世木棺上劃十字聖號並行鞠躬禮，護柩人員接著將靈柩抬進聖伯多祿大教堂大殿內。依本篤十六世生前意願，他的靈柩將與前教宗聖若望二十三（John XXIII）與若望保祿二世（John Paul II）同放一室。兩位前教宗的遺體分別在2001、2011年宣福後，移往教堂內祭壇。在天主教中，受過宣福禮（Beatification）才能上天堂。