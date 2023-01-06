新竹市長高虹安表示，新竹棒球場挖到電線、磚頭等廢棄物，疑有偷工減料的重大問題。但是電線卻遭施工廠商工地主任移除，被懷疑滅證。媒體人黃揚明表示，高虹安應該是在釣魚，不只釣到一個滅證的工地主任．更代表高虹安團隊有人通報，這叫「內鬼」，高虹安應該心裡有數，是誰通報工地主任。

黃揚明5日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，工地主任滅證的案子，據他了解，應該是在釣魚。也就是故意挖了一個洞，留了一條在哪邊，沒有想到真的有人去拔它。高虹安有跟現場營運公司龍來講，你們要保全現場，因為這是證據，不能動。

黃揚明接著指出，高虹安故意不通知新竹市政府公務部門，當初發包的團隊，都沒有去4日的會勘，龍來公司也沒有通知營造公司。為什麼營造公司工地主任會去巡？代表高虹安團隊有人通報，這叫「內鬼」。

黃揚明指出，前新竹市長林智堅留下來的新竹市政府裡有人去通報營造商，結果工地主人發現有個洞、有條電線，就趕快拔掉，卻「中計了」。所以這一次高虹安是在釣魚，不只釣到一個滅證的工地主任．高虹安也應該心裡有數，是誰通報工地主任。