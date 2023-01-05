美國眾議院議長選舉歷經2天6輪投票，呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫，在黨內20位極右派議員跑票杯葛下，得票還是沒過半，即便前總統川普喊話支持也沒用。華爾街分析師指出，若議長難產僵局持續下去，市場對美國財政前景感到憂心。

自2019年起便擔任眾院共和黨黨團領袖的麥卡錫，在3日眾院開議第一天的3輪議長投票失利。需要218票才能跨過當選門檻的麥卡錫，4日再經過3輪投票仍只拿下201票，不滿他的20位保守派同志，將票投給同黨的佛州眾議員唐納茲（Byron Donalds）。

民主黨部分則展現團結氣勢，212席議員無人跑票，全數投給接替前議長裴洛西的黨團新領袖傑夫瑞斯（Hakeem Jeffries）。民主黨在去年期中選舉丟掉眾院控制權，只保住212席不敵共和黨的222席。

連續2天的議長選舉沒有結果，美國眾院周三晚間在表決後，決定休會至美東時間周四中午。

這是美國眾院百年來再見議長難產，上回首輪投票選不出議長，要追溯到1923年，當時歷經9輪表決才塵埃落定。

麥卡錫通往議長寶座之路最大的阻力來自黨內極右派，雙方在提出罷免議長動議人數的門檻僵持不下。被視為右翼共主的前總統川普，雖向共和黨喊話支持麥卡錫，仍無法說服極右派回心轉意。

AGF Investments首席美國政策策略師瓦里耶（Greg Valliere）表示：「如果眾院議長難產僵局持續好幾周甚至更久，市場可能要擔心美國財政政策的不確定性。」他說，要是奪回眾院控制權的共和黨選不出領導人，如何應對恐在今年發生的債務違約危機。

考恩華盛頓研究集團（Cowen Washington Research Group）政策分析師克魯格（Chris Krueger）指出，眾院議長難產可能發展出三種情境：共和黨黨鞭史卡利塞（Steve Scalise）取代麥卡錫當選議長、出現能團結各派系的領袖、由臨時議長暫代職務。