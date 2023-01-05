台灣近期發生多起重大交通事故，交通亂象就連日本、加拿大都在官網示警，CNN也批評是行人地獄，如今瑞士外交部更狠批台灣交通極具攻擊性，「走在斑馬線上都會身亡」，對此交通部做出回應，表示會從修法、工程、執法三面向積極改善。

立委王婉諭在臉書PO文指出，台灣交通在瑞士外交部官網上的評論為「無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在斑馬線上都會身亡」。

對於瑞士外交部評論，交通部政務次長陳彥伯表示，近日發生多起行人死傷事故，道安會都有持續關注，並與地方政府合作持續推動改善措施，也會加強取締人行道違停、占用騎樓以及不禮讓行人等行徑，並修改交通處罰條例。公路總局也說，今年起客運教育訓練將會把禮讓行人列入必要條件，附上教材與上課紀律才能申請補助。

台灣地狹人稠，交通混亂，包括道路規劃與駕駛人行為都有相當大改進空間，近日更是發生多起行人走在斑馬線卻遭車輛撞擊意外，其中台中母子遭公車撞死引發軒然大波，接著又發生警車無視斑馬線上學童逕自開過，讓交通安全成為話題。