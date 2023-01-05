37歲女星安心亞有著亮麗外表和火辣身材，是著名的宅男女神代表，近幾年她在主持、戲劇領域表現亮眼，打破以往被貼上「花瓶」的標籤。最近她從泰國旅遊回台，在Instagram上傳工作照，可見打扮火辣的她，一連擺出6種撩人姿勢，好身材讓照片不到1天就吸引4千粉絲按讚。

安心亞今(5日)在IG放上一系列辣照，她上半身穿綠色洞洞裝，隱約透出白嫩肌膚和渾圓弧形，下半身則露出一雙鉛筆腿搭配白色長靴，令火辣好身材被看光光，不只如此，安心亞還擺出跪地仰望、嘟嘴撒嬌、扶牆拋媚眼等姿勢，甚至以超近「上帝視角」清楚拍攝火辣S曲線，搭配她在貼文中說：「我還沒上車」，讓大批粉絲鼻血流個不停。

安心亞擺出6種火辣姿勢，吸引4千多名粉絲朝聖。(圖/安心亞 IG)

照片曝光後，粉絲在留言區狂讚：「女神正欸」、「超迷人可愛！」、「好有個性的一組照片」、「看上去是自信美、渾然天成」、「我來載我女神寶貝去坐車」、「真的是安嗎？好辣」、「美麗的心亞越來越幽默了啦！」、「到站囉！小妞請下車」、「既帥又酷，充滿個性與自信，讚！」。

安心亞去年底曾錄下影片跟粉絲分享，可見她與一群舞者扭腰擺臀，身穿黑色洞洞裝，露出纖細零贅肉的好身材，直角肩、豐滿上圍和水蛇腰也跟著動作搖擺，超震撼畫面讓網友直呼是2022年最火辣代表。