由台中市觀光旅遊局主辨的2023年「中台灣元宵燈會」，首度移師美拍聖地的中央公園，2月4日起，六大主題燈區、11款兔子，逾30座燈組，粉墨登場，包括國泰人壽、喬山、台中精機、維他露、矽品、正隆、欣中天然氣，及台北合眾汽車等35家企業或公會力挺參與。

中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日至12日，一連九天在美拍聖地－中央公園，盛大展開。台中市觀光旅遊局5日舉辦記者會，由副市長王育敏，隆重介紹燈會精彩內容。

頭戴閃亮兔耳髮箍出場的台中市副市長王育敏表示，第23屆中台灣元宵燈會，以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區，逾30座燈組，以環境友善議題，結合場域特色，打造出專屬中央公園地形地貌的璀璨燈區。

其中，10公尺高的主燈「幸福台中Happy兔」，結合逾3,000平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒，今年元宵可來台中體驗光彩奪目的燈光饗宴，逛花燈、賞花燈、吃美食之旅。

台中市觀旅局長陳美秀說，今年中台灣元宵燈會主題，除特色主燈，還有6大主題燈區，每一區都是不容錯過的打卡熱點。至於「光之流域」燈區，則布設LED燈光律動兔，並搭配水霧雷射，場景十分絢爛。

觀旅局強調，不只燈區作品繽紛亮眼繽紛亮眼，燈會期間各式活動陣容，星光璀璨！2月4日開幕晚會，邀請到國家級表演團「朱宗慶打擊樂團2」、人氣歌手韋禮安、吳汶芳及鼓鼓呂思緯輪番獻藝，活動期間的周末，也安排豐富的互動展演，包括深受大小朋友喜歡的石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀，將為遊客創造多元的燈會體驗。

另台中知名文創市集lolemarket，也打造全新「Park兔ｘlolemarket」燈會市集，將帶給遊客最新穎的市集體驗。

觀旅局指出，萌度破表的「Happy兔」小提燈，也是燈會一大亮點，燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。